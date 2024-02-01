Под диваном места малоСлышишь, мама? Как-то странно
Говорит диван-кровать.
Нет, мамуль, я не устала,
Не хочу сегодня спать.
На вопросы, что случилось,
Отвечать не стану я.
Посмеются, мол, приснилось,
Скажут: «Верить ей нельзя».
У ребенка, мол, бывает,
Мозг додумывает сам:
Нет там леших и бабаек,
Это же простой диван.
Спать на нём, конечно, тесно,
Но, увы, не в этом суть.
Из-за пальцев чьих-то мерзких
Не могу никак уснуть.
Одеяло чуть подвинет,
Тихо стены поскребет.
Свой огромный рот разинет
И ко мне ползет, ползет...
Я его гоню подушкой,
Прячусь под тяжёлый плед.
В руки я беру игрушку
Как защитный амулет.
Ночью он меня царапал,
Утром — будто след простыл.
Голос, кстати, как у папы,
Ну, когда ещё он жил...
«Под диваном места мало,
Вот и вышел погулять.
Как ты, доча? Как там мама?
Сильно вам мешаю спать?»
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:53 by зарегаласьтолькорадиэтогопостаПросмотров: 48Комментарии: 0
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