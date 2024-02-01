Под диваном места мало

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:53

Причина: Стилистика автора сохранена

зарегаласьтолькорадиэтогопоста Просмотров: 48 Комментарии: 0 +3 Вчера, 15:53 by

Слышишь, мама? Как-то странноГоворит диван-кровать.Нет, мамуль, я не устала,Не хочу сегодня спать.На вопросы, что случилось,Отвечать не стану я.Посмеются, мол, приснилось,Скажут: «Верить ей нельзя».У ребенка, мол, бывает,Мозг додумывает сам:Нет там леших и бабаек,Это же простой диван.Спать на нём, конечно, тесно,Но, увы, не в этом суть.Из-за пальцев чьих-то мерзкихНе могу никак уснуть.Одеяло чуть подвинет,Тихо стены поскребет.Свой огромный рот разинетИ ко мне ползет, ползет...Я его гоню подушкой,Прячусь под тяжёлый плед.В руки я беру игрушкуКак защитный амулет.Ночью он меня царапал,Утром — будто след простыл.Голос, кстати, как у папы,Ну, когда ещё он жил...«Под диваном места мало,Вот и вышел погулять.Как ты, доча? Как там мама?Сильно вам мешаю спать?»

Ключевые слова: Призрак диван привидение дух кровать стих отец авторский стих

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