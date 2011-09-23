Cтишки из фильмов ужасов

Cтишки из фильмов ужасовМногие фильмы ужасов славятся не только культовыми персонажами, пугающим сюжетом и мрачным саундтреком. Порой их создатели добавляют немного «поэзии» к своим детищам, в основном это пугающие короткие стишки либо колыбельные, после которых даже взрослому будет трудно уснуть, не говоря уже о детях.
Мертвая тишина (2007 г)
Беги от двери Ведьмы Мэри.
Беги от двери поскорей.
Не оставляйте возле дома,
Своих любимых дочерей.
О, Ведьма Мэри! Ты прекрасна!
Ты ночью ходишь по земле.
И саван тьмы твоей неясной,
Не скрыть в подвальной темноте.
Беги от двери Ведьмы Мэри,
Детишек нет у этой Мэри!
Лишь куклы - страшные, как звери,
Беги от двери Ведьмы Мэри.
Беги! Но путь твой - недалек,
Увы, не видишь ты восток,
Не видишь солнце, жар тепла,
Твой разум заберет она...
Твои глаза не видят свет,
А Мэри в тьме - сокрыла след,
Ты здесь останешься навек,
Ведь ты уже не человек!
Беги от двери ведьмы Мэри.
Детишек нет у этой Мэри,
Есть куклы страшные как звери,
Но это сказки все, не верь им.
Беги от двери ведьмы Мэри,
Запрись и потеряй ключи,
А коль во сне увидишь Мэри,
Умри, но только не кричи!
Кошмар на улице Вязов (1984-2003 гг)
Варианты стишка:
Раз, два, Фредди Крюгер идет,
Три, четыре, ножи достает,
Пять, шесть, в оба гляди,
Семь, восемь, с ним не шути,
Девять, десять, распятье возьми...
Раз, два, Фредди идет за тобой,
Три, четыре, запри-ка лучше дверь,
Пять, шесть, возьми распятие,
Семь, восемь, встанешь поздно,
Девять, десять и больше не уснешь...
Раз, два, Фредди уже здесь,
Три, четыре, лучше запри покрепче дверь,
Пять, шесть, тебя ждет нечто ужасное,
Семь, восемь и тебе никуда не деться,
Девять, десять, ты никогда не сможешь больше спать.
Раз, два, Фредди в гости жди,
Три, четыре, двери затвори,
Пять, шесть, крепче стисни крест,
Семь восемь, тебя не спать попросим,
Девять, десять, больше не надейся...
Раз, два, Фредди заберет тебя,
Три, четыре - запирай покрепче дверь в квартире,
Пять, шесть - Фредди всех вас хочет съесть,
Семь, восемь - уже поздно очень,
Девять, десять - никогда не спите дети.
Раз, два, Фредди ищет тебя
Три, четыре, запрись в квартире
Пять, шесть, молись на крест
Семь восемь, не спи вообще
Девять, десять, заснешь - повесят
Раз, два, скоро Фредди придет,
Три, четыре, он сквозь стены пройдет,
Пять, шесть, страшный - страшный Фредди,
Семь, восемь, ты не будешь спать,
Девять, десять, Фредди идет убивать.
Это мой любимый вариант:
Раз, два, Фредди заберет тебя,
Три, четыре, запирайте дверь в квартире,
Пять шесть, Фредди хочет всех вас съесть,
Семь, восемь, кто-то к вам придёт без спросу,
Девять, десять, никогда не спите дети...
Томминокеры (1993)
Нынче ночью, верь не верь,
Томминокер, Томминокер,
Томминокер стукнуло дверь.
Я хотел бы выйти, но не смею,
Я боюсь его там,
За закрытой дверью.
Нынче ночью, верь не верь
Томминокер, Томминокер,
Томминокер стукнул в дверь
И я был безумен, а Бобби о'кей
Но это пока не явилися к ней
Томминокеры.
Нынче ночью, верь не верь
Томминокер, Томминокер, Томминокер стукнул в дверь.
Они так спокойны, почти мертвы,
Но ты ощутишь Томминокера внутри своей головы!
Бабадук (2014)
Если ты не глуп
И умеешь зорким быть,
То увидишь образ ты,
Который не забыть.
Если ты прочтёшь,
Или скажешь вслух,
За тобою явится
Мистер Бабадук.
Прочти о нём,
Услышь лишь звук
И не изчезнет Бабадук.
Не бойся, он забавный,
Услышишь скрежета звук,
А затем тройной стук,
БА-БА-БА
ДУК-ДУК-ДУК
В комнате с тобой
Твой старый друг - Бабадук.
Коль увидишь в ночи,
Больше глаз не сомкнёшь.
Скоро маску он снимет,
Приготовся узреть,
Ведь увидишь что под нею - пожелаешь умереть.
Попытаешься забыть,
Меня отрицаешь,
Сильней становлюсь.
Коль увидел меня,
Начнёшь ты меняться,
В тебе Бабадук начнёт просыпаться.
Скройся скорей
Под маской моей!
Путевой обходчик (2007)
Тили-тили-бом
Закрой глаза скорее,
Кто-то ходит за окном,
И стучится в двери.
Тили-тили-бом.
Кричит ночная птица.
Он уже пробрался в дом.
К тем, кому не спится.
Он идет.. . Он уже близко.. .
Тили-тили-бом.
Ты слышишь, кто-то рядом?
Притаился за углом,
И пронзает взглядом.
Тили-тили-бом.
Все скроет ночь немая.
За тобой крадется он,
И вот-вот поймает.
Он идет.. . Он уже близко.. .
Тили-тили-бом.
Ты слышишь, кто-то рядом?
Притаился за углом,
И пронзает взглядом
Женщина в черном 2: Ангел смерти (2014)
Есть дом среди болот, пустует годами,
Там живет тьма, что не снилась нам с вами,
Она не прощает, она не уснет,
От женщины в черном никто не уйдет
Джиперс Криперс (2001)
Песенка:
Джиперс Криперс ты откуда выполз?
Джиперс Криперс ты откуда выполз?
Джиперс Криперс в подвале сидел,
Джиперс Криперс в старой церквушке,
Человеческие органы ел
Ночью на опушке!
Твой запах он услышит
Он тебя догонит, он чьими то легкими дышит,
Чье то сердце стучится нём
Он ездит на ржавой машине ночью и днем...
Чьи то глаза в его веках высматривают тебя,
А если услышишь песню его - не повторяй про себя!
Джиперс Криперс ты откуда выполз?
Джиперс Криперс ты откуда выполз?
Джиперс Криперс в подвале сидел,
Джиперс Криперс в старой церквушке,
Человеческие органы ел
Ночью на опушке!
Кто тебя пожирает?
Кто все получает,
Что хочет?
Не езди ночью по одиноким шоссе...
Джиперс Криперс, Джиперс Криперс, ты откуда выполз?
Целых 23 дня он будет есть.
В подвале много невест.
Не зашьешь себя, не зашьешь!
Напол все внутренности прольешь!
Оставляя немой вопрос - За что?
И не зная жрет тебя кто!...
Джиперс Криперс ты откуда выполз?
Джиперс Криперс ты откуда выполз?
Джиперс Криперс в подвале сидел,
Джиперс Криперс в старой церквушке,
человеческие органы ел
ночью на опушке!
Кто тебя пожирает?
Кто все получает,
что хочет?
Не езди ночью по одиноким шоссе...
Детские игры 2 (1990)
Глазки закрывай, до семи считай
До семи считай,
А когда проснешься,
Вокруг увидишь рай!
«Десять негритят» (1987)
Десять негритят отправились обедать,
Один поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
Автор: vudis666.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:59
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 10:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 50Комментарии: 5
Ключевые слова: Фильмы ужасов пугающие сюжеты мрачная поэзия