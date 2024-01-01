Сад-Ад

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:25

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:25 by

Маленькая девочка на свою бедуГуляет безмятежно в проклятом саду.Но не вдомек глупышке, что этот дивный садОтнюдь не сад, однако, а настоящий Ад!Пройдя немного дальше она вдруг осозналаЧто это за место, куда она попала.Но было слишком поздно, теперь назад нет хода.Отныне она узница, ей не видать свободы!Вдруг ветви деревьев её схватили, терзали,Её слабую плоть на куски разрывали,Сучьями острыми ее больно пронзали,Нежную, юную кожу сдирали!Сотни жуков заползают под кожу,Все внутренности выедят бедняжке быть может.В лабиринте извилин они проползут,До кровавого месива все изгрызут!И познает она всю палитру агонии,Все грани отчаянья, смрада трупного, зловонье.Умереть возжелает хоть тысячу раз,Но даже лучик надежды на спасенье угас!И будет она во веки вековПод гнетом страданий и неволи оков.Букетом мучений цветет дивный садКоторый, однако, кромешный есть Ад!

Ключевые слова: Сад ад девочка авторский стих

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