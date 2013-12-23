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Стихи

Лживый Бог

Я восхваляю тебя, о, языческий Бог,
Жил столько лет, как забвении.
Католичество принял, но вот он итог:
Стою пред тобой весь в смятении.

Вот откуда я знал, что ты существуешь,
Лисий дух в людском одеянии?!
И мстить за повешенных подданных будешь,
Обвиненных в преступном деянии.

Подумаешь, жгли их, топили, терзали,
Мы делали это совсем не со зла.
Орали они.... Мы кожу сдирали.
Уверено. С чувством. Во имя "добра".

Хоть кровь малышей мне грусть приносила,
Я должен исполнить волю Творца.
Ведь я - инквизитор. Судьба мне сулила
Быть верным и кротким с любовью "отца".

Зачем же ты рвешь мои нежные руки?
Они ведь приносят одну благодать!
И зачем... почему твои страшные слуги
Стали гнетущую песню играть?
...
Меня разорвали. Зажарили. Съели.
Но в Рай почему-то никто не зовет.
Теперь все влачусь лисицей сквозь ели,
С окрасом оранжевым, липким, как мёд.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 06:17
Сегодня, 05:58 by _Lor_Просмотров: 26Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Бог Убийство кара превращение авторский стих Инквизитор

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:52
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Мне просто понравилось на сей раз. +++
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