Лживый Бог

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 06:17

_Lor_ Просмотров: 26 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 05:58 by

Я восхваляю тебя, о, языческий Бог,Жил столько лет, как забвении.Католичество принял, но вот он итог:Стою пред тобой весь в смятении.Вот откуда я знал, что ты существуешь,Лисий дух в людском одеянии?!И мстить за повешенных подданных будешь,Обвиненных в преступном деянии.Подумаешь, жгли их, топили, терзали,Мы делали это совсем не со зла.Орали они.... Мы кожу сдирали.Уверено. С чувством. Во имя "добра".Хоть кровь малышей мне грусть приносила,Я должен исполнить волю Творца.Ведь я - инквизитор. Судьба мне сулилаБыть верным и кротким с любовью "отца".Зачем же ты рвешь мои нежные руки?Они ведь приносят одну благодать!И зачем... почему твои страшные слугиСтали гнетущую песню играть?...Меня разорвали. Зажарили. Съели.Но в Рай почему-то никто не зовет.Теперь все влачусь лисицей сквозь ели,С окрасом оранжевым, липким, как мёд.

Ключевые слова: Бог Убийство кара превращение авторский стих Инквизитор

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