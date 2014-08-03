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Стихи

Чужак

*****

Нам вплетали посохи, как метки,
В навсегда отравленную Кровь,
И на них несрубленные ветки
Протыкали бесконечность снов…

Время – словно два живых побега –
Из узоров посоха росло,
Взгляды пряча, куржаком из снега
Распустилось сквозь глазное дно…

Непонятный мир замёрз в глазницах,
Ядом мучась, льнула Кровь к лицу…
Я когтями рвал холодные границы
И спиною трогал тишину…

А Душа тихохонько шатала
Посох липко-шепчущей Судьбы,
И узоры без конца и без начала
Сплёвывала Кровью через сны…

Кровь сочилась, капая клыками,
Шаял посох, вдруг ослеп куржак,
Время сохло, и двумя горбами
Отдалось в спине, что я Чужак…

Я – как мог – ушёл с людской дороги,
Но всего труднее – делать вид,
Что границы времени мне строги
И в Крови послушный посох спит…

Тень меня учила трогать души,
Чтоб чрез метки видеть Чужаков…
Как же посох бесконечно рушит
Мир в Осколке полинялых снов!

Гнали Чужаки меня с опаской:
Метки обратили их в людей…
Кровь устала жить в них грустной сказкой
На концах несрубленных ветвей…

Дважды всё же задевал я души,
Путь торившие своим Огнём…
Слишком чуждым, но в их ветре кружит
Запах пыли канувших времён…

Но родного мне Огня ни разу
Я не видел в Крови у Чужих…
Слишком, видно, время нашу Расу
Скрыло в Вечность, берега размыв…

…..

А Душе порой так к людям надо!
Быть кому-то нужной, пусть на миг…
Только чудится мне вновь – с надсадой -
Бабки повивальной дикий крик…

*********

🪶


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 08:35 by ШайтанПросмотров: 177Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Мистика раса тень душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 08:41
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12441|-4)
Публикаций: 1 114
Комментариев: 9 722
Вот некоторые (очень некоторые) стихи я читаю под внутренний фильм-клип, да ещё и под музыку. Ваши стихи - из их числа.
Жаль, не могу с другими поделиться ни музыкой, ни видеорядом. Буду кайфовать в одиночестве.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Шайтан
Вчера, 20:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 16
Комментариев: 228
Спасибо, Летяга, за такую Искренность о восприятии "очень некоторых" ))) стихов. :)
Только не говори Шайтану - ваши, вы и тд)) Неправильно это. ;-)
Зарегистрирован: 30.11.2014
#3 написал: Летяга
Сегодня, 06:21
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12441|-4)
Публикаций: 1 114
Комментариев: 9 722
Цитата: Шайтан
Только не говори Шайтану - ваши, вы и тд)) Неправильно это. ;-)

Я исправлюсь))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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