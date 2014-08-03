Чужак*****
Нам вплетали посохи, как метки,
В навсегда отравленную Кровь,
И на них несрубленные ветки
Протыкали бесконечность снов…
Время – словно два живых побега –
Из узоров посоха росло,
Взгляды пряча, куржаком из снега
Распустилось сквозь глазное дно…
Непонятный мир замёрз в глазницах,
Ядом мучась, льнула Кровь к лицу…
Я когтями рвал холодные границы
И спиною трогал тишину…
А Душа тихохонько шатала
Посох липко-шепчущей Судьбы,
И узоры без конца и без начала
Сплёвывала Кровью через сны…
Кровь сочилась, капая клыками,
Шаял посох, вдруг ослеп куржак,
Время сохло, и двумя горбами
Отдалось в спине, что я Чужак…
Я – как мог – ушёл с людской дороги,
Но всего труднее – делать вид,
Что границы времени мне строги
И в Крови послушный посох спит…
Тень меня учила трогать души,
Чтоб чрез метки видеть Чужаков…
Как же посох бесконечно рушит
Мир в Осколке полинялых снов!
Гнали Чужаки меня с опаской:
Метки обратили их в людей…
Кровь устала жить в них грустной сказкой
На концах несрубленных ветвей…
Дважды всё же задевал я души,
Путь торившие своим Огнём…
Слишком чуждым, но в их ветре кружит
Запах пыли канувших времён…
Но родного мне Огня ни разу
Я не видел в Крови у Чужих…
Слишком, видно, время нашу Расу
Скрыло в Вечность, берега размыв…
…..
А Душе порой так к людям надо!
Быть кому-то нужной, пусть на миг…
Только чудится мне вновь – с надсадой -
Бабки повивальной дикий крик…
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🪶
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 08:35 by ШайтанПросмотров: 177Комментарии: 3
Ключевые слова: Мистика раса тень душа авторский стих