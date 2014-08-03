Чужак

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Шайтан Просмотров: 177 Комментарии: 3 +4 Вчера, 08:35 by

*****Нам вплетали посохи, как метки,В навсегда отравленную Кровь,И на них несрубленные веткиПротыкали бесконечность снов…Время – словно два живых побега –Из узоров посоха росло,Взгляды пряча, куржаком из снегаРаспустилось сквозь глазное дно…Непонятный мир замёрз в глазницах,Ядом мучась, льнула Кровь к лицу…Я когтями рвал холодные границыИ спиною трогал тишину…А Душа тихохонько шаталаПосох липко-шепчущей Судьбы,И узоры без конца и без началаСплёвывала Кровью через сны…Кровь сочилась, капая клыками,Шаял посох, вдруг ослеп куржак,Время сохло, и двумя горбамиОтдалось в спине, что я Чужак…Я – как мог – ушёл с людской дороги,Но всего труднее – делать вид,Что границы времени мне строгиИ в Крови послушный посох спит…Тень меня учила трогать души,Чтоб чрез метки видеть Чужаков…Как же посох бесконечно рушитМир в Осколке полинялых снов!Гнали Чужаки меня с опаской:Метки обратили их в людей…Кровь устала жить в них грустной сказкойНа концах несрубленных ветвей…Дважды всё же задевал я души,Путь торившие своим Огнём…Слишком чуждым, но в их ветре кружитЗапах пыли канувших времён…Но родного мне Огня ни разуЯ не видел в Крови у Чужих…Слишком, видно, время нашу РасуСкрыло в Вечность, берега размыв……..А Душе порой так к людям надо!Быть кому-то нужной, пусть на миг…Только чудится мне вновь – с надсадой -Бабки повивальной дикий крик…*********

Ключевые слова: Мистика раса тень душа авторский стих

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