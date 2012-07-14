Желание«Ну, что же ты хочешь? Что хочешь? Скажи!
Конфеты? Цветы? Шоколад?» -
Старался Он Ей угодить от души,
Безумно был прихотям рад.
«Сама шоколадку себе я куплю! –
Надменно сказала Она. -
Придумала! Во! Собаку хочу!
Чтоб мне была только верна!
А Ты уходи, остолоп! Надоел!
Не видишь, мне скучно с тобой!»
С душевною мукой Он вслед Ей глядел,
Упал на колени и крикнул с мольбой:
«Готов все отдать, чтобы рядом с Ней быть!
Всё! Кровь, жизнь и душу свою!
В обличье собаки хочу вечно жить,
Плевать мне на место в раю!»
Вдруг молния небо разрезала вмиг,
Окутала мир тишина.
И перед Ним оказался старик -
В обличье то был Сатана.
«Что, душу отдашь, чтоб собакою стать?
Вот это работка по мне! Хе-хе!
Бумажку вот тут вот, ага, подпиши!
Ну, вот, душа мне, ну, а шкура – тебе!»
Одна летней ночью шагала домой,
Вокруг только стрёкот цикад,
Вдруг за спиною услышала вой.
Она оглянулась назад.
Гигантская псина стояла в ночи,
Когтями землю скребя,
Читалось в собачьих глазах: «Не кричи!
Никто не спасет уж тебя!»
Бесшумный прыжок – Она навзничь упала,
Бритвы-клыки побороть не смогла.
Собака когтями плоть разрывала
И свежую кровь глотками пила.
Вдруг пес оторвался, пОднял глаза
И горько завыл при луне.
В ушах вновь и вновь звучали слова:
«Ну, вот, душа мне, ну, а шкура - тебе!»
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:11
Вчера, 16:11 by КрокозяблаПросмотров: 42Комментарии: 3
Ключевые слова: Собака Сатана душа авторский стих