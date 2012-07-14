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Стихи

Желание

«Ну, что же ты хочешь? Что хочешь? Скажи!
Конфеты? Цветы? Шоколад?» -
Старался Он Ей угодить от души,
Безумно был прихотям рад.

«Сама шоколадку себе я куплю! –
Надменно сказала Она. -
Придумала! Во! Собаку хочу!
Чтоб мне была только верна!

А Ты уходи, остолоп! Надоел!
Не видишь, мне скучно с тобой!»
С душевною мукой Он вслед Ей глядел,
Упал на колени и крикнул с мольбой:

«Готов все отдать, чтобы рядом с Ней быть!
Всё! Кровь, жизнь и душу свою!
В обличье собаки хочу вечно жить,
Плевать мне на место в раю!»

Вдруг молния небо разрезала вмиг,
Окутала мир тишина.
И перед Ним оказался старик -
В обличье то был Сатана.

«Что, душу отдашь, чтоб собакою стать?
Вот это работка по мне! Хе-хе!
Бумажку вот тут вот, ага, подпиши!
Ну, вот, душа мне, ну, а шкура – тебе!»

Одна летней ночью шагала домой,
Вокруг только стрёкот цикад,
Вдруг за спиною услышала вой.
Она оглянулась назад.

Гигантская псина стояла в ночи,
Когтями землю скребя,
Читалось в собачьих глазах: «Не кричи!
Никто не спасет уж тебя!»

Бесшумный прыжок – Она навзничь упала,
Бритвы-клыки побороть не смогла.
Собака когтями плоть разрывала
И свежую кровь глотками пила.

Вдруг пес оторвался, пОднял глаза
И горько завыл при луне.
В ушах вновь и вновь звучали слова:
«Ну, вот, душа мне, ну, а шкура - тебе!»

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:11
Вчера, 16:11 by КрокозяблаПросмотров: 42Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Собака Сатана душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 16:13
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (853|-1)
Публикаций: 308
Комментариев: 2 382
«Что, душу отдашь, чтоб собакою стать?
Вот это работка по мне! Хе-хе!
Бумажку вот тут вот, ага, подпиши!
Ну, вот, душа мне, ну, а шкура – тебе!»


Начиная с этого катрена, всё просто посыпалось... А ведь было очень даже хорошо! И идея стиха не самая плохая, как будто устали на середине и писали уже лишь бы дописать, плюс за начало, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 16:27
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1953|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 539
И даже тут обманул сатанелый, вроде уж и выгод никаких, эх) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:36
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2424|0)
Публикаций: 1 233
Комментариев: 8 648
Вот сатана, обратил в оборотня, забрав душу у человека. Мне очень понравился стих!!! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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