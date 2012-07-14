Желание

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:11

Крокозябла Просмотров: 42 Комментарии: 3 +3 Вчера, 16:11 by

«Ну, что же ты хочешь? Что хочешь? Скажи!Конфеты? Цветы? Шоколад?» -Старался Он Ей угодить от души,Безумно был прихотям рад.«Сама шоколадку себе я куплю! –Надменно сказала Она. -Придумала! Во! Собаку хочу!Чтоб мне была только верна!А Ты уходи, остолоп! Надоел!Не видишь, мне скучно с тобой!»С душевною мукой Он вслед Ей глядел,Упал на колени и крикнул с мольбой:«Готов все отдать, чтобы рядом с Ней быть!Всё! Кровь, жизнь и душу свою!В обличье собаки хочу вечно жить,Плевать мне на место в раю!»Вдруг молния небо разрезала вмиг,Окутала мир тишина.И перед Ним оказался старик -В обличье то был Сатана.«Что, душу отдашь, чтоб собакою стать?Вот это работка по мне! Хе-хе!Бумажку вот тут вот, ага, подпиши!Ну, вот, душа мне, ну, а шкура – тебе!»Одна летней ночью шагала домой,Вокруг только стрёкот цикад,Вдруг за спиною услышала вой.Она оглянулась назад.Гигантская псина стояла в ночи,Когтями землю скребя,Читалось в собачьих глазах: «Не кричи!Никто не спасет уж тебя!»Бесшумный прыжок – Она навзничь упала,Бритвы-клыки побороть не смогла.Собака когтями плоть разрывалаИ свежую кровь глотками пила.Вдруг пес оторвался, пОднял глазаИ горько завыл при луне.В ушах вновь и вновь звучали слова:«Ну, вот, душа мне, ну, а шкура - тебе!»

Ключевые слова: Собака Сатана душа авторский стих

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