Веточка тургэ

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:23

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Шайтан Просмотров: 46 Комментарии: 2 +2 Вчера, 23:23 by

ВЕТОЧКА ТУРГЭ********Посмотри как скучен Посох, заплетённый в Кровь,Был когда-то он всесилен, а теперь – иссох…Шевельни его тихонько веточкой тургэ –Пусть потянется спросонья тёмная сульдэ…Пусть почувствует как ломок, тот кто спит в Крови,Ты его – душой срединной – вырви изнутри!Больше он тебе не нужен – абаасов знак –Пусть исшает на угольях – всё теперь не так.Место это у речушки между синих горПонесёт удху по волнам в вечный ток Долбор –Сильный и могучий – Памяти река,Перекатывает Время, втиснув в берега…Ты потом… когда седлаешь бубен в сотый раз,Вспомни Посох, это место, как дрожал сейчас…Не всегда ведь сердце мерзнёт без одежд в тайге –Без сэтгэла, без обоо, без родной тургэ…*******в шаманизме:тургэ - древо мира, здесь личное деревосульдэ - одна из душ человекаабаас - вредный духудха - неосознанный шаманский огонь, душаДолбор - река, связывающая миры

Ключевые слова: Мистика шаман стихи авторский стих

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