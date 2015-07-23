Веточка тургэ

Веточка тургэВЕТОЧКА ТУРГЭ
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Посмотри как скучен Посох, заплетённый в Кровь,
Был когда-то он всесилен, а теперь – иссох…
Шевельни его тихонько веточкой тургэ –
Пусть потянется спросонья тёмная сульдэ…
Пусть почувствует как ломок, тот кто спит в Крови,
Ты его – душой срединной – вырви изнутри!
Больше он тебе не нужен – абаасов знак –
Пусть исшает на угольях – всё теперь не так.
Место это у речушки между синих гор
Понесёт удху по волнам в вечный ток Долбор –
Сильный и могучий – Памяти река,
Перекатывает Время, втиснув в берега…
Ты потом… когда седлаешь бубен в сотый раз,
Вспомни Посох, это место, как дрожал сейчас…
Не всегда ведь сердце мерзнёт без одежд в тайге –
Без сэтгэла, без обоо, без родной тургэ…
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в шаманизме:
тургэ - древо мира, здесь личное дерево
сульдэ - одна из душ человека
абаас - вредный дух
удха - неосознанный шаманский огонь, душа
Долбор - река, связывающая миры
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:23
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:23 by ШайтанПросмотров: 46Комментарии: 2
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