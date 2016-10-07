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Стихи

Тленное

ТЛЕННОЕ
.

Время роняет каплями раскалёнными
Мгновения проживаемых лет,
Оставляя морщинами шрамы воспалённые
На лице, отражения которого уже нет.

Словно песчинка в водовороте огромном
Мечешься от этого к тому,
Пытаясь не замечать пропасти бездонной,
Куда когда-нибудь все упадут.

Прячешь за улыбками тоску смертную,
Что жрёт тебя ночами в темноте,
Обречённо куришь сигарету последнюю,
Как последний патрон зажав её в кулаке.

И как насмешка кого-то большего
Смотрит в окно безразличная ко всему Луна,
А ты как котёнок в подворотне брошенный
С надеждой заглядываешь в её глаза.

На что потрачены сроки тебе отведённые?
Для кого прожиты, подарены кому?
Время роняет каплями раскалёными
Минуты, прожигая во мне дыру...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:55
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:55 by serg-kil-incПросмотров: 34Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Нехорошие мысли стих тленное авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 22:05
0
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Репутация: (62|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 014
Минуток много, значит, много раскаленных дыр... Б -р--рр!
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:10
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2931|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 049
Видимо определенный жизненный этап пройден и даёт о себе знать) мне понравилось +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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