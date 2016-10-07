Тленное
ТЛЕННОЕ.
Время роняет каплями раскалёнными
Мгновения проживаемых лет,
Оставляя морщинами шрамы воспалённые
На лице, отражения которого уже нет.
Словно песчинка в водовороте огромном
Мечешься от этого к тому,
Пытаясь не замечать пропасти бездонной,
Куда когда-нибудь все упадут.
Прячешь за улыбками тоску смертную,
Что жрёт тебя ночами в темноте,
Обречённо куришь сигарету последнюю,
Как последний патрон зажав её в кулаке.
И как насмешка кого-то большего
Смотрит в окно безразличная ко всему Луна,
А ты как котёнок в подворотне брошенный
С надеждой заглядываешь в её глаза.
На что потрачены сроки тебе отведённые?
Для кого прожиты, подарены кому?
Время роняет каплями раскалёными
Минуты, прожигая во мне дыру...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:55
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:55 by serg-kil-incПросмотров: 34Комментарии: 2
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