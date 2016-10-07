Тленное

ТЛЕННОЕ

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:55

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

serg-kil-inc Просмотров: 34 Комментарии: 2 +1 Вчера, 21:55 by

Время роняет каплями раскалённымиМгновения проживаемых лет,Оставляя морщинами шрамы воспалённыеНа лице, отражения которого уже нет.Словно песчинка в водовороте огромномМечешься от этого к тому,Пытаясь не замечать пропасти бездонной,Куда когда-нибудь все упадут.Прячешь за улыбками тоску смертную,Что жрёт тебя ночами в темноте,Обречённо куришь сигарету последнюю,Как последний патрон зажав её в кулаке.И как насмешка кого-то большегоСмотрит в окно безразличная ко всему Луна,А ты как котёнок в подворотне брошенныйС надеждой заглядываешь в её глаза.На что потрачены сроки тебе отведённые?Для кого прожиты, подарены кому?Время роняет каплями раскалёнымиМинуты, прожигая во мне дыру...

Ключевые слова: Нехорошие мысли стих тленное авторский стих

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