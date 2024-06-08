Темный коридор

Новость отредактировал Estellan - 8-06-2024, 21:09

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

CreepyAlexander Просмотров: 169 Комментарии: 0 0 8-06-2024, 21:09 by

По темному коридору неспешно иду...И страх во мне нарастаетКуда же куда я в итоге приду...Мне кажется кто-то за мной наблюдает!Во тьме одинокой, в кромешном Аду!Оказался я в месте ужасномНе знаю куда и зачем я идуНо здесь находиться опасно...И вдруг голоса кричат в унисонСмеются зловеще - "ты видишь"!Навеки ты здесь и ты обречен!Назад ты отсюда не выйдешь!И множество вижу светящихся глаз!И тянуться бледные руки...В плену ты теперь навечно у насТвой жребий - агония, муки!И вдруг все растаяло словно виденье...От ужасов всех я очнулся...Все было к счастью лишь дурным сновиденьемИ я наконец-то проснулся!

Ключевые слова: Коридор тьма голоса авторский стих

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