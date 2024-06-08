Темный коридор

Темный коридорПо темному коридору неспешно иду...
И страх во мне нарастает
Куда же куда я в итоге приду...
Мне кажется кто-то за мной наблюдает!
Во тьме одинокой, в кромешном Аду!
Оказался я в месте ужасном
Не знаю куда и зачем я иду
Но здесь находиться опасно...
И вдруг голоса кричат в унисон
Смеются зловеще - "ты видишь"!
Навеки ты здесь и ты обречен!
Назад ты отсюда не выйдешь!
И множество вижу светящихся глаз!
И тянуться бледные руки...
В плену ты теперь навечно у нас
Твой жребий - агония, муки!
И вдруг все растаяло словно виденье...
От ужасов всех я очнулся...
Все было к счастью лишь дурным сновиденьем
И я наконец-то проснулся!
Новость отредактировал Estellan - 8-06-2024, 21:09
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
8-06-2024, 21:09 by CreepyAlexanderПросмотров: 169Комментарии: 0
Ключевые слова: Коридор тьма голоса авторский стих