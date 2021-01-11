Граф Ад- Добро пожаловать, любезнейшие гости!
Я очень рад
В честь вашу праздновать сей бал-маскарад,
Где погреба сорта представят лучших вин
Для вас.
Где танцы тесные согреют кости,
Пусть каждый будет гость и господин.
Веселья через край, хоть отбавляй.
Где вы забудете печали и невзгоды,
Где на земле уже заждался – рай,
Он здесь, сегодня!
Пока несчастные колеблются у входа,
У нас же вечен развлечений час.
Всё самое заветное – для вас.
Где ваш любой каприз – приказ
Прислугам вседозволенных утех.
Да будет смех,
Экстаз. И самый сладкий грех!
Но заблаговременно обязан всех предостеречь:
Вам предоставят счёт. Игра ведь стоит свеч.
- Вы обижаете нас граф любезнейший.
У нас имеются большие денежки.
- Тому я рад! – ответил граф, - действительно.
Но эту фразу он с двусмысленной гримасой
Провозгласил многозначительно,
Состроив неприметно дьявольскую рожу
Того, кто замышляет нечто нехорошее…
Свет канделябра полз причудливой змеёй,
Плясал, всё ближе подступая к шторам.
И вскоре вспыхнул между небом и землёй,
Став моментально огнедышащим драконом.
Когда вовсю шёл праздника разгар,
Всё помещение стал пожирать пожар.
А следом – паника, безвыходность и ступор.
И бесполезный бег по головам, по трупам.
А на часах уже пробило полночь.
И граф исчез куда-то сразу, сволочь!
Под шум предсмертных криков и проклятий.
С гостей собрал обещанную плату.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:33
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:33 by johnny-max-cageПросмотров: 71Комментарии: 1
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