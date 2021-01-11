Граф Ад

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:33

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 71 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:33 by

- Добро пожаловать, любезнейшие гости!Я очень радВ честь вашу праздновать сей бал-маскарад,Где погреба сорта представят лучших винДля вас.Где танцы тесные согреют кости,Пусть каждый будет гость и господин.Веселья через край, хоть отбавляй.Где вы забудете печали и невзгоды,Где на земле уже заждался – рай,Он здесь, сегодня!Пока несчастные колеблются у входа,У нас же вечен развлечений час.Всё самое заветное – для вас.Где ваш любой каприз – приказПрислугам вседозволенных утех.Да будет смех,Экстаз. И самый сладкий грех!Но заблаговременно обязан всех предостеречь:Вам предоставят счёт. Игра ведь стоит свеч.- Вы обижаете нас граф любезнейший.У нас имеются большие денежки.- Тому я рад! – ответил граф, - действительно.Но эту фразу он с двусмысленной гримасойПровозгласил многозначительно,Состроив неприметно дьявольскую рожуТого, кто замышляет нечто нехорошее…Свет канделябра полз причудливой змеёй,Плясал, всё ближе подступая к шторам.И вскоре вспыхнул между небом и землёй,Став моментально огнедышащим драконом.Когда вовсю шёл праздника разгар,Всё помещение стал пожирать пожар.А следом – паника, безвыходность и ступор.И бесполезный бег по головам, по трупам.А на часах уже пробило полночь.И граф исчез куда-то сразу, сволочь!Под шум предсмертных криков и проклятий.С гостей собрал обещанную плату.

Ключевые слова: Граф ад возмездие пожар расплата ад на земле авторский стих

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