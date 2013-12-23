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Стихи

Под дождём...

Под дождем—подождём,
Леденящим, цепенящим...
И уснем, как умрём,
В струях режуще-блестящих,

И увидим во сне,
В безмятежности покоя,
Что в Волшебной стране
Очутились мы с тобою...

Белый Кролик бежит,
И Безумный Шляпник рядом,
Соня тихо сопит
Возле блюда с мармеладом...

Только это все сны,
Утешенье небольшое...
В бледном свете Луны
Умираем мы с тобою...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:41
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:41 by SniffПросмотров: 34Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Соня шляпник безумие сон авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:52
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 122
Комментариев: 6 498
А кто знает тонкую грань между сном и явью? ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: kusi
Сегодня, 07:21
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 357
Комментариев: 7 347
Соскучилась я по твоим замечательным стихам моя хорошая.)
Стих шикарен!Очень эмоциональный, яркий. От меня океанический плюс.
Почему коллаж не прикрепила?
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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