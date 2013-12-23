Под дождём...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:41

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Sniff Просмотров: 34 Комментарии: 2 +2 Вчера, 22:41 by

Под дождем—подождём,Леденящим, цепенящим...И уснем, как умрём,В струях режуще-блестящих,И увидим во сне,В безмятежности покоя,Что в Волшебной странеОчутились мы с тобою...Белый Кролик бежит,И Безумный Шляпник рядом,Соня тихо сопитВозле блюда с мармеладом...Только это все сны,Утешенье небольшое...В бледном свете ЛуныУмираем мы с тобою...

Ключевые слова: Соня шляпник безумие сон авторский стих

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