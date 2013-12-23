Под дождём...Под дождем—подождём,
Леденящим, цепенящим...
И уснем, как умрём,
В струях режуще-блестящих,
И увидим во сне,
В безмятежности покоя,
Что в Волшебной стране
Очутились мы с тобою...
Белый Кролик бежит,
И Безумный Шляпник рядом,
Соня тихо сопит
Возле блюда с мармеладом...
Только это все сны,
Утешенье небольшое...
В бледном свете Луны
Умираем мы с тобою...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:41
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:41 by SniffПросмотров: 34Комментарии: 2
Ключевые слова: Соня шляпник безумие сон авторский стих