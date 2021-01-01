Гиперграфия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Тавин Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:53 by

Файл#37907. Стихотворение, написанное человеком после контакта с противоестественным явлением в одной из библиотек Красноярского края. Свидетельствует о начале распада личности. Разум пострадавшего на данный момент представляет собой поток информации, пребывающей со все возрастающей скоростью и теряющей связность. Пострадавший обездвижен с целью предотвращения попыток самоповреждения. Сохранено с целью проверки наличия информации, представляющей интерес.Предполагается связь с: Древние Божества, Ййьн, Архивное Общество, Книга Коллектива, Информационно-материальный переход, книжный клуб пионерии "Прогресс", Дипдайверы, Первоосновы, Пустота, Межпространственная коммуникация, Чудовищный Эпилог, Сестры Событий, Циклы Китоб, Оджимхашшк (год рождения неизвестен - 1897), Непознаваемые концепции, Гилос из Сиракуз (годы жизни неизвестны), М (подлинная личность неизвестна), К (подлинная личность неизвестна), М. Н. Егоровская (1954 - 1989), В. Л. Александров (1953 - 1989), П. Т. Ганевскиц (1967 - 2000), Ю. Л. Шварц и Э. Л. Шварц (1954 - 1989).Не надо разрубать узлы -Быть может, меч висит над вами.Между чудовищем скалыС багровыми от крови жертв губамиИ вихрем синих, словно губы, водПрямым путем пройти едва лиМожно. Уж точно - сложно. ВотМои слова - цветных метафор ряд,Бес связи и бес смысла всё смеются.Мозги напоминают адский сад,В редакции храпящего безумца.Зги нет, а потому не видно згиНо это глупо, все мои мозгиПоместятся в коробочке костей,В какой-нибудь картонке от сластей,Сгоревшей после дождика в четверг.Преисподней сад меня в себя низверг.Нен ад ор аз уз лыр уб ать.Нъярл ныхъ пнм ош... Твою же ж мать.Кажется, слов у меня не осталось.Запомните эти - самую малость.Бзм бръб тлпз пр вд.Тлъклд йжлк - рзвдМг. Ййьн нмжът инчтъс атьВ безымянном бесконечном непознаваемом Ййьн.

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