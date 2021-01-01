Гиперграфия

ГиперграфияФайл#37907. Стихотворение, написанное человеком после контакта с противоестественным явлением в одной из библиотек Красноярского края. Свидетельствует о начале распада личности. Разум пострадавшего на данный момент представляет собой поток информации, пребывающей со все возрастающей скоростью и теряющей связность. Пострадавший обездвижен с целью предотвращения попыток самоповреждения. Сохранено с целью проверки наличия информации, представляющей интерес.
Предполагается связь с: Древние Божества, Ййьн, Архивное Общество, Книга Коллектива, Информационно-материальный переход, книжный клуб пионерии "Прогресс", Дипдайверы, Первоосновы, Пустота, Межпространственная коммуникация, Чудовищный Эпилог, Сестры Событий, Циклы Китоб, Оджимхашшк (год рождения неизвестен - 1897), Непознаваемые концепции, Гилос из Сиракуз (годы жизни неизвестны), М (подлинная личность неизвестна), К (подлинная личность неизвестна), М. Н. Егоровская (1954 - 1989), В. Л. Александров (1953 - 1989), П. Т. Ганевскиц (1967 - 2000), Ю. Л. Шварц и Э. Л. Шварц (1954 - 1989).
Не надо разрубать узлы -
Быть может, меч висит над вами.
Между чудовищем скалы
С багровыми от крови жертв губами
И вихрем синих, словно губы, вод
Прямым путем пройти едва ли
Можно. Уж точно - сложно. Вот
Мои слова - цветных метафор ряд,
Бес связи и бес смысла всё смеются.
Мозги напоминают адский сад,
В редакции храпящего безумца.
Зги нет, а потому не видно зги
Но это глупо, все мои мозги
Поместятся в коробочке костей,
В какой-нибудь картонке от сластей,
Сгоревшей после дождика в четверг.
Преисподней сад меня в себя низверг.
Нен ад ор аз уз лыр уб ать.
Нъярл ныхъ пнм ош... Твою же ж мать.
Кажется, слов у меня не осталось.
Запомните эти - самую малость.
Бзм бръб тлпз пр вд.
Тлъклд йжлк - рзвд
Мг. Ййьн нмжът инчтъс ать
В безымянном бесконечном непознаваемом Ййьн.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:53 by ТавинПросмотров: 53Комментарии: 0
Ключевые слова: Чудовище мифология вода скалы бес ад безумие книга одержимость пустота древние боги греческая мифология бессвязная речь авторский стих