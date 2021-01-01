Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:27 by

Французский таксидермист Людовик Левассер не просто делает чучела животных - он создает жутковатые скульптуры из натуральных материалов: волос, костей, кожи, зубов. Его творения выглядят так, словно выбрались прямиком из ада. Тем не менее, творчество Людовика высоко ценится в мире современного искусства.Автор - dezinfo.net.

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