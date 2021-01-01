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Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Французский таксидермист Людовик Левассер не просто делает чучела животных - он создает жутковатые скульптуры из натуральных материалов: волос, костей, кожи, зубов. Его творения выглядят так, словно выбрались прямиком из ада. Тем не менее, творчество Людовика высоко ценится в мире современного искусства.

Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Мясо-костное творчество Людовика Левассера

Автор - dezinfo.net.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 23Комментарии: 0
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Ключевые слова: Людовик Левассер таксидермист чучела скульптуры волосы кости зубы

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