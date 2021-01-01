Два стихотворения на одну тему, в ямбе и хорее

Стишок, которому снится, что он бабочка

Сами знаете

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Тавин Просмотров: 71 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:01 by

Я спал. Я выгнулся дугой,Я рухнул на кровать.А кто-то в этот час дурнойРешил: "На всё плевать".Испортил он огромный холст:"Дай что-то человеку!"И перекрыл им въезд на Мост -В час пик он рухнул в реку.Вместо солнца силуэты.- Боже, люди, что же это?- МноголюдокрокодилНаше небо проглотил!Выбегая, исчезают, в сотнях голосовСпотыкаются в толпенный, разнобойный зов.Шатки стены, звонки окна, смысл сбивая с ног:Поднимается над крышей людоосьминог.От него по стенам лезут люди-пауки.И на это смотрит с крыши

Ключевые слова: Мост сон чудовище толпа конец света монстры зов голоса парадокс авторский стих

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