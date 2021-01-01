Два стихотворения на одну тему, в ямбе и хорее

Два стихотворения на одну тему, в ямбе и хорееСтишок, которому снится, что он бабочка
Я спал. Я выгнулся дугой,
Я рухнул на кровать.
А кто-то в этот час дурной
Решил: "На всё плевать".
Испортил он огромный холст:
"Дай что-то человеку!"
И перекрыл им въезд на Мост -
В час пик он рухнул в реку.
Сами знаете
Вместо солнца силуэты.
- Боже, люди, что же это?
- Многолюдокрокодил
Наше небо проглотил!
Выбегая, исчезают, в сотнях голосов
Спотыкаются в толпенный, разнобойный зов.
Шатки стены, звонки окна, смысл сбивая с ног:
Поднимается над крышей людоосьминог.
От него по стенам лезут люди-пауки.
И на это смотрит с крыши кто-то без руки.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:01 by ТавинПросмотров: 71Комментарии: 0
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