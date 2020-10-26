Ведьма Олеся

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:04

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

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Золотая листва шелестя,Вальс танцует. Романтика ветра.Лето шлёт поцелуй, уходяПо ступеням осеннего пепла.Осень властно вступила в права.Щедро в злато одела полесья.Засыпает устало трава.За рекою колдует Олеся.Ведьма юная тайны хранит.Никому не постичь этой доли.Отказалась она от обид.Их Судьбы жернова измололи!Все слова, что летели в неё,Словно стрелы - безжалостным градом,Не смогли оборвать бытиё!Пали в прах под стальным, ярым взглядом!Все завистницы ведьмы, врагиНе смогли одолеть обороны.Ведьма им возвращает долги!Им достанутся скорби и стоны.Знает ведьма Олеся про то,Что нельзя им прощать подлый морок.Превратит их пути в решето.Им ступеней останется сорок.Те ступени - из пепла невзгод,Из пророчеств, что сердце терзают!Песнопений летит хоровод,Виноватые всё осознают.Всем повинным почудится знак:Жёлтый лист упадёт им на плечи.И накроет их мертвенный мрак.За свои пусть расплатятся речи!Превратятся в тоскливых ворон.Будут хрипло, гортанно горланить.В их сердцах будет гибельный стон.Всех завистниц, увы, не исправить.Но колдует Олеся, поёт.Справедливости ради и чести.Осень ей на подмогу идёт.Осень - муза погибельной мести!

Ключевые слова: Ведьма пепел вороны авторский стих

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