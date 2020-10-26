Ведьма ОлесяЗолотая листва шелестя,
Вальс танцует. Романтика ветра.
Лето шлёт поцелуй, уходя
По ступеням осеннего пепла.
Осень властно вступила в права.
Щедро в злато одела полесья.
Засыпает устало трава.
За рекою колдует Олеся.
Ведьма юная тайны хранит.
Никому не постичь этой доли.
Отказалась она от обид.
Их Судьбы жернова измололи!
Все слова, что летели в неё,
Словно стрелы - безжалостным градом,
Не смогли оборвать бытиё!
Пали в прах под стальным, ярым взглядом!
Все завистницы ведьмы, враги
Не смогли одолеть обороны.
Ведьма им возвращает долги!
Им достанутся скорби и стоны.
Знает ведьма Олеся про то,
Что нельзя им прощать подлый морок.
Превратит их пути в решето.
Им ступеней останется сорок.
Те ступени - из пепла невзгод,
Из пророчеств, что сердце терзают!
Песнопений летит хоровод,
Виноватые всё осознают.
Всем повинным почудится знак:
Жёлтый лист упадёт им на плечи.
И накроет их мертвенный мрак.
За свои пусть расплатятся речи!
Превратятся в тоскливых ворон.
Будут хрипло, гортанно горланить.
В их сердцах будет гибельный стон.
Всех завистниц, увы, не исправить.
Но колдует Олеся, поёт.
Справедливости ради и чести.
Осень ей на подмогу идёт.
Осень - муза погибельной мести!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:04 by ЭвиллсПросмотров: 82Комментарии: 4
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