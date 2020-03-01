СвечиА вас зачем мне понимать,
Коль вы закрыты серым пленом?
И суждено свече сгорать
В подсвечнике прозрачно-белом.
В ночи в лампадах догорят
Души таинственной мотивы…
Смотри, как искорки летят
Величественны и строптивы.
Прохладный маятник часов
Вдруг плетью медной изогнется.
Закрою двери на засов
Под шепот странных голосов,
И ночь меня рукой коснется…
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:12
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 01:12 by Faceless KillerПросмотров: 29Комментарии: 0
Ключевые слова: Призраки свечи ночь голоса авторский стих