Свечи

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:12

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Faceless Killer Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:12 by

А вас зачем мне понимать,Коль вы закрыты серым пленом?И суждено свече сгоратьВ подсвечнике прозрачно-белом.В ночи в лампадах догорятДуши таинственной мотивы…Смотри, как искорки летятВеличественны и строптивы.Прохладный маятник часовВдруг плетью медной изогнется.Закрою двери на засовПод шепот странных голосов,И ночь меня рукой коснется…

Ключевые слова: Призраки свечи ночь голоса авторский стих

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