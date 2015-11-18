Да, я руки тяну к тебе слабые...

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:10

Капитан Грег Просмотров: 69 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 12:10 by

Да, я руки тяну к тебе слабые.Что же, кроме мольбы о помощи,я могу ими сделать?Каплю зла бы им -было бы жутко проще,но только сейчас,только в это мгновение -через секунду упали бы замертво.Знали ли вы? Это листья осенние,а не руки.А в небе замер твойдолгий выдох - то звёзды россыпью.Мне дышать бы с тобой одним воздухом...А сейчас я холодные росы пьюи надеюсь, не слишком поздно,будучи вросшим по шею в чёрное,под мохнатыми сосен лапами,под закрывшими небо дубовыми кронамия тяну к тебе руки слабые.8 сентября 2017

Ключевые слова: Прощение лирика мольба романтика любовь авторский стих

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