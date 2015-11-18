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Стихи

Да, я руки тяну к тебе слабые...

Да, я руки тяну к тебе слабые.
Что же, кроме мольбы о помощи,
я могу ими сделать?
Каплю зла бы им -
было бы жутко проще,

но только сейчас,
только в это мгновение -
через секунду упали бы замертво.
Знали ли вы? Это листья осенние,
а не руки.
А в небе замер твой

долгий выдох - то звёзды россыпью.
Мне дышать бы с тобой одним воздухом...
А сейчас я холодные росы пью
и надеюсь, не слишком поздно,

будучи вросшим по шею в чёрное,
под мохнатыми сосен лапами,
под закрывшими небо дубовыми кронами
я тяну к тебе руки слабые.

8 сентября 2017


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10 by Капитан ГрегПросмотров: 69Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Прощение лирика мольба романтика любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 13:45
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (212|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 639
Настрой для стиха лучше, как по мне, задавать с первого куплета, а тут он какой-то расскачивающийся, наверное, потому что рифмы нет.
В целом - настроение понял, смысл можно сказать осознал. Читать сложновато, видно, что экспресия в ударе, но как-то бы более красивее хочется что ли...
+
Зарегистрирован: 18.11.2015
     
#2 написал: Капитан Грег
Сегодня, 14:10
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Группа: Посетители
Репутация: (25|-1)
Публикаций: 34
Комментариев: 92
Цитата: Spirit Forester
Настрой для стиха лучше, как по мне, задавать с первого куплета, а тут он какой-то расскачивающийся, наверное, потому что рифмы нет.
В целом - настроение понял, смысл можно сказать осознал. Читать сложновато, видно, что экспресия в ударе, но как-то бы более красивее хочется что ли...
+

Благодарю за отзыв, и рад, что стих зашёл!
Однако хочу заметить, что рифмы тут есть буквально везде)
Возможно, Вас сбило с толку несколько "рваное" оформление - разбитие строк (создание пауз) соответственно интонационной композиции.
Зарегистрирован: 9.04.2011
 
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