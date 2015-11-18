Да, я руки тяну к тебе слабые...Да, я руки тяну к тебе слабые.
Что же, кроме мольбы о помощи,
я могу ими сделать?
Каплю зла бы им -
было бы жутко проще,
но только сейчас,
только в это мгновение -
через секунду упали бы замертво.
Знали ли вы? Это листья осенние,
а не руки.
А в небе замер твой
долгий выдох - то звёзды россыпью.
Мне дышать бы с тобой одним воздухом...
А сейчас я холодные росы пью
и надеюсь, не слишком поздно,
будучи вросшим по шею в чёрное,
под мохнатыми сосен лапами,
под закрывшими небо дубовыми кронами
я тяну к тебе руки слабые.
8 сентября 2017
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10 by Капитан ГрегПросмотров: 69Комментарии: 2
Ключевые слова: Прощение лирика мольба романтика любовь авторский стих