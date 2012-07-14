Дорога домой

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:12

Spirit Forester Просмотров: 197 Комментарии: 3 +7 Вчера, 10:11 by

Ноги не спешно по дороге хромают,Шлепая по лужам ступнею босой.С битвы великой воин шагает,Он очень хочет вернуться домой.На голове виднеются шрамы,Шлем не всегда от атак защищал.Едва затянулись глубокие раны,Рубаху как бинт на груди повязал.Оставив на поле и меч, и доспехи-Ратник не в силах был воевать.Звезды в ночи, как старые вехи,Старались путь домой освящать.Давненько не бьется пробитое сердце.За окном воет ветер, бушует мороз.Не почувствует это, не сможет согреться,Возьмут ли обратно? Вот в чём вопрос...Автор - я.

Ключевые слова: Воин меч сердце мороз авторский стих

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