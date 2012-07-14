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Стихи

Дорога домой

Ноги не спешно по дороге хромают,
Шлепая по лужам ступнею босой.
С битвы великой воин шагает,
Он очень хочет вернуться домой.

На голове виднеются шрамы,
Шлем не всегда от атак защищал.
Едва затянулись глубокие раны,
Рубаху как бинт на груди повязал.

Оставив на поле и меч, и доспехи-
Ратник не в силах был воевать.
Звезды в ночи, как старые вехи,
Старались путь домой освящать.

Давненько не бьется пробитое сердце.
За окном воет ветер, бушует мороз.
Не почувствует это, не сможет согреться,
Возьмут ли обратно? Вот в чём вопрос...

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:12
Вчера, 10:11 by Spirit ForesterПросмотров: 197Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Воин меч сердце мороз авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 11:18
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (975|-2)
Публикаций: 334
Комментариев: 2 616
Стих понравился, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Spirit Forester
Вчера, 11:20
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (205|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 630
Цитата: Qusto
Стих понравился, +++++

Приятно слышать, особенно от такого человека)
Зарегистрирован: 18.11.2015
    
#3 написал: Tigger power
Вчера, 13:33
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2593|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 562
Мрачненько +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
           
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