Мастер @ Маргарита

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:49

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 73 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 02:49 by

В дыму, в плену, в пылу многозначительной улыбки,Вы подмигнули - дамой пиковой на стол.И дьявол там рыдал на скрипке.Он обаятельно сморкался Вам в подол.Совсем не так, как в “Мастере и Маргарите”.Вы помните весну в семнадцать лет?Иная жизнь, иная смерть, иной закат, иной рассвет.Вы словно видели вперёд на много лет.Но где же Мастер из несбыточных видений?Сам чёрт и тот – не торт, без свиты, без почтений,Скрипит фальшиво без души на струнах похотиИ вам на грудь уже льёт слюни вместе с хохотом.На дне утех, в огне у тех, не грех – безумие.А смех, как плач и плач, как смех.В шкафу скелет, а под кроватью – мумия.Глаза прекрасны так, что заслужили пыль.О да! Ода. Вы помните о той, которой былиВ семнадцать лет, ну то есть никогда?Вас ночь не покалечит, но не вылечит.Не выдаст бог, свинья – не опорочит.Ужин в постель, и вот уже Вы Мастера признали в чёрте.Вы – на черте. Погасли свечи, воском на коже.Спадает пепел с книги, догорает ложе.Наутро – мёртвая.Забыли занавес. Я каюсь вместо Вас.Честь по частям, по четвертям, по четвергам после дождей из Ваших слёз.Апофеоз.Я сомневаюсь, есть ли бог, но знаю то, что дьявол точно есть.Чертям – почёт. Слугам – расчёт. Гробам – цветы.А Мастеру письмо в палату номер шесть:“Прости…”

Ключевые слова: Мастер Маргарита дьявол чёрт любовь смерть безумие авторский стих

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