Мастер @ МаргаритаВ дыму, в плену, в пылу многозначительной улыбки,
Вы подмигнули - дамой пиковой на стол.
И дьявол там рыдал на скрипке.
Он обаятельно сморкался Вам в подол.
Совсем не так, как в “Мастере и Маргарите”.
Вы помните весну в семнадцать лет?
Иная жизнь, иная смерть, иной закат, иной рассвет.
Вы словно видели вперёд на много лет.
Но где же Мастер из несбыточных видений?
Сам чёрт и тот – не торт, без свиты, без почтений,
Скрипит фальшиво без души на струнах похоти
И вам на грудь уже льёт слюни вместе с хохотом.
На дне утех, в огне у тех, не грех – безумие.
А смех, как плач и плач, как смех.
В шкафу скелет, а под кроватью – мумия.
Глаза прекрасны так, что заслужили пыль.
О да! Ода. Вы помните о той, которой были
В семнадцать лет, ну то есть никогда?
Вас ночь не покалечит, но не вылечит.
Не выдаст бог, свинья – не опорочит.
Ужин в постель, и вот уже Вы Мастера признали в чёрте.
Вы – на черте. Погасли свечи, воском на коже.
Спадает пепел с книги, догорает ложе.
Наутро – мёртвая.
Забыли занавес. Я каюсь вместо Вас.
Честь по частям, по четвертям, по четвергам после дождей из Ваших слёз.
Апофеоз.
Я сомневаюсь, есть ли бог, но знаю то, что дьявол точно есть.
Чертям – почёт. Слугам – расчёт. Гробам – цветы.
А Мастеру письмо в палату номер шесть:
“Прости…”
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:49
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 02:49 by johnny-max-cageПросмотров: 73Комментарии: 2
Ключевые слова: Мастер Маргарита дьявол чёрт любовь смерть безумие авторский стих