Персидский маг

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:11

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Эвиллс Просмотров: 46 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 00:11 by

Пьянящий ветер восточной дали,Поведай сказки сквозь ночь.Луна и звёзды в немой печали,Счастливыми стать не прочь.Восточный ветер, услышь меня ты!Прибудешь на крыльях снов?Барханы мраком лихим объяты.Пропеть нам сказки готов?Принцесса пустыни не ждёт рассвета.Её привлекает лишь тьма.Так ждёт услышать стихи поэта!Их нежно споёт сама.Пещера волшебная из туманаВозникнет, громадой чудес.Оазис, призрачная поляна,Мгновенье, он будет здесь!Сокровищ несметных играют блики,Романтикой злата, поют.Пустыни разбойники страшны, дики,Добычу в пещеру несут.В пещере - лампа, где джинн томится.Желаю её добыть!А дальше, наверное, чудо случится?И в яви - снам вещим плыть.Ковёр волшебный, так плавно парящий,Летит, словно сказочный чёлн.На нём восседает принц настоящий,Который в принцессу влюблён.Восточный ветер, услышь меня ты!Прошу тебя, отзовись!Молчат барханы, тоской прокляты.Над нами - звёздная высь.Поведай сказки, восточный ветер,Нам нужен их странный кураж!Погас наш костёр, остался лишь пепел,Смертельной печали страж....Вдали послышалась песнь сетара,Да ветра востока звон.И все, от султана - до янычара,Увидели сказочный сон.

Ключевые слова: Маг ветер тьма авторский стих

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