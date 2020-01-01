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Стихи

Я ловлю секунды тишины

Я ловлю секунды тишины.
Я иду по самому по краю.
Мне довольно часто снятся сны
В тишине я космоса летаю.

И иду по лезвию ножа,
Тайны мира я понять пытаюсь...
День пришел шумя, крича, жужжа...
Снова я в квартире просыпаюсь...

Снова на работу мне идти,
Снова там сидеть до поздней ночи.
Но тишины мне на работе не найти...
И настроение поэтому не очень.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:02
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 21:02 by Пётр ПлетенчукПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стихи тишина работа настроение авторский стих

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