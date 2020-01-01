Я ловлю секунды тишины

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:02

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Пётр Плетенчук Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:02 by

Я ловлю секунды тишины.Я иду по самому по краю.Мне довольно часто снятся сныВ тишине я космоса летаю.И иду по лезвию ножа,Тайны мира я понять пытаюсь...День пришел шумя, крича, жужжа...Снова я в квартире просыпаюсь...Снова на работу мне идти,Снова там сидеть до поздней ночи.Но тишины мне на работе не найти...И настроение поэтому не очень.

Ключевые слова: Стихи тишина работа настроение авторский стих

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