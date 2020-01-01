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Стихи

Странный сын фермера

Мискатоника темные воды
Мимо старых селений текут,
Мимо брошенных старых заводов
Мимо ветхих часовен бегут.

О река - ты чаруешь и манишь!
И влечешь к глубине, к тишине!
Звонким плеском смеешься над нами,
Мертвый холод скрывая на дне.

Мне же холод от роду не страшен,
Смело бросился б, право, в волну!
Прочь от фермерских солнечных пашен,
От пустой суеты - вглубь, ко дну!

Мне расскажет о сумрачных тайнах
Неназойливый шепот воды.
Что за жуткое древнее знание
Ждет во мраке речной глубины?

Сердце бьется с тоскою и болью.
Обращаю я взгляд на восток -
Там река изливается в море,
Горизонт - ровен, пуст и далек...

Там зловещий Иннсмаут над устьем
Память страшных трагедий хранит.
Только славы дурной не боюсь я!
Мне не страшен сам Дьявольский риф!

Смутных снов череду вспоминаю -
Память предков, забытых в веках.
Я не равен с людскими сынами,
Что льют пот в своих жалких полях!

Чуждой крови священная примесь
От рожденья по жилам текла -
С каждым годом сильней становилась,
Вновь и вновь выдавая себя.

И однажды лишь жалкою каплею
Станет красная теплая кровь.
И людское подобие жалкое
Не оставит малейших следов.

И вернусь я в пучину бурлящую,
Древним Предкам своим поклонюсь.
В свою новую жизнь - настоящую! -
Без сомнения я погружусь.

Позабыв про постылую сушу,
Про деревни, про фермы и быт,
Ход естественной жизни нарушив,
Стану тем, кем достоин я быть.

18 августа 2012, Кировоград


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:06
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:06 by ТемнокрыскинПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стихи странные люди пучина авторский стих

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