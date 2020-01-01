Странный сын фермера

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:06

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Темнокрыскин Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:06 by

Мискатоника темные водыМимо старых селений текут,Мимо брошенных старых заводовМимо ветхих часовен бегут.О река - ты чаруешь и манишь!И влечешь к глубине, к тишине!Звонким плеском смеешься над нами,Мертвый холод скрывая на дне.Мне же холод от роду не страшен,Смело бросился б, право, в волну!Прочь от фермерских солнечных пашен,От пустой суеты - вглубь, ко дну!Мне расскажет о сумрачных тайнахНеназойливый шепот воды.Что за жуткое древнее знаниеЖдет во мраке речной глубины?Сердце бьется с тоскою и болью.Обращаю я взгляд на восток -Там река изливается в море,Горизонт - ровен, пуст и далек...Там зловещий Иннсмаут над устьемПамять страшных трагедий хранит.Только славы дурной не боюсь я!Мне не страшен сам Дьявольский риф!Смутных снов череду вспоминаю -Память предков, забытых в веках.Я не равен с людскими сынами,Что льют пот в своих жалких полях!Чуждой крови священная примесьОт рожденья по жилам текла -С каждым годом сильней становилась,Вновь и вновь выдавая себя.И однажды лишь жалкою каплеюСтанет красная теплая кровь.И людское подобие жалкоеНе оставит малейших следов.И вернусь я в пучину бурлящую,Древним Предкам своим поклонюсь.В свою новую жизнь - настоящую! -Без сомнения я погружусь.Позабыв про постылую сушу,Про деревни, про фермы и быт,Ход естественной жизни нарушив,Стану тем, кем достоин я быть.18 августа 2012, Кировоград

Ключевые слова: Стихи странные люди пучина авторский стих

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