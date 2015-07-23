Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Баллада о вампире

Колдуном быть хорошо,
А вампиром - лучше.
Кровушку бы пить пошёл,
Пусть меня научат.

И в седой ночи блуждал,
Между светотенью.
Для священников бы стал
Знатною мишенью.

Я клыки бы отрастил
Сантиметров девять,
В склеп барышень водил,
Ох, чтоб с ними делал...

Разговоры заводил
О стихах и моде,
А потом бы дверь закрыл
На пути к свободе.

И так страстно бы припал
Я к лилейной шее,
Что гемоглобин упал
Вмиг у нежной феи.

Для приличия сцедил
Кровь её в фужеры,
И задумчиво цедил,
Глядя на портьеры...

Нет, её я не убил,
Знаю все же меру.
Я вина бы ей налил,
Почитал Бодлера...

Об искусстве говорил
С толком, с расстановкой
И, возможно, подарил
Я б ей зарисовку...

Знаю толк в стихах, в вине,
Джентльмен я все же.
А она шептала мне:
- Что же это, что же...

В омут глаз её готов
Я смотреть веками,
Страсть нахлынула без слов,
Как волна цунами...

Адским пламенем глаза
В темноте сверкнули,
В сердце будто бы иглой
Острою кольнули.

Ах, как тонкая дрожит
На запястье венка,
Кот, мурлыкая, лежит
На её коленках.

Коте тоже двести лет.
С голодухи тяжко.
Ждёт пушистик свой обед-
Тёплой крови чашку.

Проводил её домой
Я, надев косуху,
И кота, что шёл со мной,
Почесал за ухом.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:06
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 20:02 by SniffПросмотров: 28Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Склеп кровь цунами вампир авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 20:07
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1837|0)
Публикаций: 207
Комментариев: 2 530
Давненько у нас ничего подобного не было.
Плюс)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#2 написал: Qusto
Сегодня, 20:08
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (947|-2)
Публикаций: 332
Комментариев: 2 573
Плюс соавторам wink , +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 21:38
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2458|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 318
Плюс красоткам) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.