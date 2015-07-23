Баллада о вампире

Баллада о вампиреКолдуном быть хорошо,
А вампиром - лучше.
Кровушку бы пить пошёл,
Пусть меня научат.
И в седой ночи блуждал,
Между светотенью.
Для священников бы стал
Знатною мишенью.
Я клыки бы отрастил
Сантиметров девять,
В склеп барышень водил,
Ох, чтоб с ними делал...
Разговоры заводил
О стихах и моде,
А потом бы дверь закрыл
На пути к свободе.
И так страстно бы припал
Я к лилейной шее,
Что гемоглобин упал
Вмиг у нежной феи.
Для приличия сцедил
Кровь её в фужеры,
И задумчиво цедил,
Глядя на портьеры...
Нет, её я не убил,
Знаю все же меру.
Я вина бы ей налил,
Почитал Бодлера...
Об искусстве говорил
С толком, с расстановкой
И, возможно, подарил
Я б ей зарисовку...
Знаю толк в стихах, в вине,
Джентльмен я все же.
А она шептала мне:
- Что же это, что же...
В омут глаз её готов
Я смотреть веками,
Страсть нахлынула без слов,
Как волна цунами...
Адским пламенем глаза
В темноте сверкнули,
В сердце будто бы иглой
Острою кольнули.
Ах, как тонкая дрожит
На запястье венка,
Кот, мурлыкая, лежит
На её коленках.
Коте тоже двести лет.
С голодухи тяжко.
Ждёт пушистик свой обед-
Тёплой крови чашку.
Проводил её домой
Я, надев косуху,
И кота, что шёл со мной,
Почесал за ухом.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:06
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 20:02 by SniffПросмотров: 28Комментарии: 3
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