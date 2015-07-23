Баллада о вампире

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:06

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Sniff Просмотров: 28 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 20:02 by

Колдуном быть хорошо,А вампиром - лучше.Кровушку бы пить пошёл,Пусть меня научат.И в седой ночи блуждал,Между светотенью.Для священников бы сталЗнатною мишенью.Я клыки бы отрастилСантиметров девять,В склеп барышень водил,Ох, чтоб с ними делал...Разговоры заводилО стихах и моде,А потом бы дверь закрылНа пути к свободе.И так страстно бы припалЯ к лилейной шее,Что гемоглобин упалВмиг у нежной феи.Для приличия сцедилКровь её в фужеры,И задумчиво цедил,Глядя на портьеры...Нет, её я не убил,Знаю все же меру.Я вина бы ей налил,Почитал Бодлера...Об искусстве говорилС толком, с расстановкойИ, возможно, подарилЯ б ей зарисовку...Знаю толк в стихах, в вине,Джентльмен я все же.А она шептала мне:- Что же это, что же...В омут глаз её готовЯ смотреть веками,Страсть нахлынула без слов,Как волна цунами...Адским пламенем глазаВ темноте сверкнули,В сердце будто бы иглойОстрою кольнули.Ах, как тонкая дрожитНа запястье венка,Кот, мурлыкая, лежитНа её коленках.Коте тоже двести лет.С голодухи тяжко.Ждёт пушистик свой обед-Тёплой крови чашку.Проводил её домойЯ, надев косуху,И кота, что шёл со мной,Почесал за ухом.

Ключевые слова: Склеп кровь цунами вампир авторский стих

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