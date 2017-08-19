BigPool (в виде стихотворения)

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:48

Димитрий Двенадцатый Просмотров: 81 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:48 by

Был ещё ребёнком, был тот ещё балбес,По характеру был как подземный бес.Были проблемы: учёба, друзья,И родители, которые говорили, что так делать нельзя.Одной ночью мне приснился сон,Может это кошмар, а может - не он.Был в комнате, где вокруг было пусто и темно,И были мысли, что я залёг на дно.Рядом со мной стояло какое-то чудище,Была голова от быка, было от гориллы туловище.Кричал он мне, был грозный тон,Что нужно исправить проблемы, и на этом закончился мой сон.Проснулся я утром, но я не понимал этих шуток,Усмехнулся, ведь этот сон был в худшей категории.Прошла неделя... Хотя, вру, прошло меньше суток,И думал, что это конец странной истории.На следующем дне, когда снова была ночь,Приснился тот же сон, и было всё точь-в-точь.Так же темно и пусто, и монстр стоит на месте,Но был более злым, на процентов так двести.Он кричал, было ещё громче и грознее."Это всё не шутки!" - кричал он ещё сильнее.Закончился сон, и понял, что я натворил,И начал исправлять все проблемы, и стал тратить много нервов и сил.Прошло время... Все проблемы были позади,Помирился со всеми на раз-два-три...Учёбу уладил, даже были большие успехи,И каждый день заканчивался с добрым смехом.Как-то ночью приснился точно такой же сон,Но визуально он был совсем другой:Комната белая, у монстра был спокойный тон,И он похвалил меня, и проснулся я со спокойной душой.Прошло 2 месяца... И снова ерунду творил,И в этом свете я уже на всё "забил".Все от меня отвернулись, но мне было всё равно,Ведь стало как раньше, и у меня в душе было темно.Когда я уснул, приснился настоящий кошмар,Ведь это тот же сон, но он был как настоящий пожар:Комната в кровавых оттенках, я этого боюсь, как огня,И монстр с печальным лицом ударил меня.Проснулся я с болью в животе, была адская боль,И было чувство отвращения, и я терял контроль.Лечился я долго, может месяц, может два,И надеялся, что моя душа ещё не мертва.После лечения пришли плохие вести,Мама в больнице, и много другой новостной жести.К счастью, исправить я смог все ошибки,Не смотря на то, что они были совсем хлипки.После такой истории появляются вопросы:"Это было совпадение, или этот сон был предсказанием об угрозе?"Так или иначе, не смотря на теории и догадки,Этот сон останется вечной загадкой.

Ключевые слова: Монстр сны комната родственники ошибки авторский стих

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