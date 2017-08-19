BigPool (в виде стихотворения)Был ещё ребёнком, был тот ещё балбес,
По характеру был как подземный бес.
Были проблемы: учёба, друзья,
И родители, которые говорили, что так делать нельзя.
Одной ночью мне приснился сон,
Может это кошмар, а может - не он.
Был в комнате, где вокруг было пусто и темно,
И были мысли, что я залёг на дно.
Рядом со мной стояло какое-то чудище,
Была голова от быка, было от гориллы туловище.
Кричал он мне, был грозный тон,
Что нужно исправить проблемы, и на этом закончился мой сон.
Проснулся я утром, но я не понимал этих шуток,
Усмехнулся, ведь этот сон был в худшей категории.
Прошла неделя... Хотя, вру, прошло меньше суток,
И думал, что это конец странной истории.
На следующем дне, когда снова была ночь,
Приснился тот же сон, и было всё точь-в-точь.
Так же темно и пусто, и монстр стоит на месте,
Но был более злым, на процентов так двести.
Он кричал, было ещё громче и грознее.
"Это всё не шутки!" - кричал он ещё сильнее.
Закончился сон, и понял, что я натворил,
И начал исправлять все проблемы, и стал тратить много нервов и сил.
Прошло время... Все проблемы были позади,
Помирился со всеми на раз-два-три...
Учёбу уладил, даже были большие успехи,
И каждый день заканчивался с добрым смехом.
Как-то ночью приснился точно такой же сон,
Но визуально он был совсем другой:
Комната белая, у монстра был спокойный тон,
И он похвалил меня, и проснулся я со спокойной душой.
Прошло 2 месяца... И снова ерунду творил,
И в этом свете я уже на всё "забил".
Все от меня отвернулись, но мне было всё равно,
Ведь стало как раньше, и у меня в душе было темно.
Когда я уснул, приснился настоящий кошмар,
Ведь это тот же сон, но он был как настоящий пожар:
Комната в кровавых оттенках, я этого боюсь, как огня,
И монстр с печальным лицом ударил меня.
Проснулся я с болью в животе, была адская боль,
И было чувство отвращения, и я терял контроль.
Лечился я долго, может месяц, может два,
И надеялся, что моя душа ещё не мертва.
После лечения пришли плохие вести,
Мама в больнице, и много другой новостной жести.
К счастью, исправить я смог все ошибки,
Не смотря на то, что они были совсем хлипки.
После такой истории появляются вопросы:
"Это было совпадение, или этот сон был предсказанием об угрозе?"
Так или иначе, не смотря на теории и догадки,
Этот сон останется вечной загадкой.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:48
Сегодня, 06:48 by Димитрий ДвенадцатыйПросмотров: 81Комментарии: 1
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