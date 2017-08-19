Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

BigPool (в виде стихотворения)

Был ещё ребёнком, был тот ещё балбес,
По характеру был как подземный бес.
Были проблемы: учёба, друзья,
И родители, которые говорили, что так делать нельзя.

Одной ночью мне приснился сон,
Может это кошмар, а может - не он.
Был в комнате, где вокруг было пусто и темно,
И были мысли, что я залёг на дно.

Рядом со мной стояло какое-то чудище,
Была голова от быка, было от гориллы туловище.
Кричал он мне, был грозный тон,
Что нужно исправить проблемы, и на этом закончился мой сон.

Проснулся я утром, но я не понимал этих шуток,
Усмехнулся, ведь этот сон был в худшей категории.
Прошла неделя... Хотя, вру, прошло меньше суток,
И думал, что это конец странной истории.

На следующем дне, когда снова была ночь,
Приснился тот же сон, и было всё точь-в-точь.
Так же темно и пусто, и монстр стоит на месте,
Но был более злым, на процентов так двести.

Он кричал, было ещё громче и грознее.
"Это всё не шутки!" - кричал он ещё сильнее.
Закончился сон, и понял, что я натворил,
И начал исправлять все проблемы, и стал тратить много нервов и сил.

Прошло время... Все проблемы были позади,
Помирился со всеми на раз-два-три...
Учёбу уладил, даже были большие успехи,
И каждый день заканчивался с добрым смехом.

Как-то ночью приснился точно такой же сон,
Но визуально он был совсем другой:
Комната белая, у монстра был спокойный тон,
И он похвалил меня, и проснулся я со спокойной душой.

Прошло 2 месяца... И снова ерунду творил,
И в этом свете я уже на всё "забил".
Все от меня отвернулись, но мне было всё равно,
Ведь стало как раньше, и у меня в душе было темно.

Когда я уснул, приснился настоящий кошмар,
Ведь это тот же сон, но он был как настоящий пожар:
Комната в кровавых оттенках, я этого боюсь, как огня,
И монстр с печальным лицом ударил меня.

Проснулся я с болью в животе, была адская боль,
И было чувство отвращения, и я терял контроль.
Лечился я долго, может месяц, может два,
И надеялся, что моя душа ещё не мертва.

После лечения пришли плохие вести,
Мама в больнице, и много другой новостной жести.
К счастью, исправить я смог все ошибки,
Не смотря на то, что они были совсем хлипки.

После такой истории появляются вопросы:
"Это было совпадение, или этот сон был предсказанием об угрозе?"
Так или иначе, не смотря на теории и догадки,
Этот сон останется вечной загадкой.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:48
Сегодня, 06:48 by Димитрий ДвенадцатыйПросмотров: 81Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Монстр сны комната родственники ошибки авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:18
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (3214|-1)
Публикаций: 2 214
Комментариев: 12 690
Хорошая мистическая история в стихах. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.