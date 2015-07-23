BigPool

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Димитрий Двенадцатый Просмотров: 35 Комментарии: 2 +1 Вчера, 21:18 by

Это произошло где-то полгода назад. Как-то вечером я решил лечь поздно, чем обычно. Ну это не самое важное. Когда я уже лёг на кровать, то уснул сразу. И мне приснился сон.Я находился где-то в темноте. Я особо ничего не делал, просто стоял. Позже, рядом со мной появилась странная фигура. Как позже выяснилось, что это какое-то странное чудовище, у которого была голова быка и тело гориллы, очень мохнат и больших величин. Он не собирался на меня нападать. Он лишь сказал:После сказанного закончился сон.Когда я проснулся, то воспринял это как плохую шутку. Даже не как шутку, а как плохой ужастик. Со временем я забыл о сне и "о просьбах чудовища".Вечером, в тот же день, я опять лёг поздно. И на моё удивление, опять приснился сон (мне сны очень редко сняться).Сон был точно такой же, как и вчерашний. Опять находился где-то в темноте, и кто-то рядом со мной стоит. Им оказался то самое чудовище. Но вот поведение у него очень изменилось. Он яростно и громко крикнул:После крика сон закончился.От такого мне стало не по себе. Я довольно-таки сильно испугался и всё же решил заняться проблемами.Каждый день я уделял время учёбе, налаживал свои конфликты с друзьями и родителями, и, постепенно, проблемы исчезали. Когда я исправился и лёг вечером спать, мне опять приснился тот же сон, но он сильно отличался.Я находился в светлом и ярком помещении. Чудовище было передо мной, но на расстоянии 40 метров. Он крикнул:После сказанного сон завершился.После такого у меня были мысли, что это кошмар наконец-то закончился. Но, видимо, зря делал такие поспешные выводы.Прошло меньше месяца. Я опять забил на учёбу и продолжал со всем конфликтовать. Лёг где-то в 4 часа утра. Приснился сон, точно такой же, как и в первые разы.Находился в где-то темноте, и были видны лужи крови. Чудовище стояло слишком близко ко мне и сказало грустный голосом:- Ну, ты доигрался...Позже он ударил меня в живот, после чего я далеко отлетел. И на этом сон закончился.Когда я проснулся, то у меня болел живот. Кололо, причём очень сильно.Я вызвал врача, и мне сказали, что у меня, возможно, острый гастрит. Лечиться мне пришлось долго.Но на этом последствия не закончились. Во время лечения мне передали, что меня исключают из школы; мама попала в аварию; некоторые друзья умерли в загадочных обстоятельствах, и многое другое. К счастью, некоторые проблемы мне удалось решить, даже приходилось очень много стараться.Чудовище я назвал. "BIG" - переводится с английского "БОЛЬШОЙ", а "POOL" (что переводится как БЫК) ассоциируется с "опасностью" и типа того. Ну и логично, что всё это говорит о том, какие последствия оставляет этот монстр.Только я не могу понять, совпадения ли это или это какие-то чёрные магии. Пиши свои варианты в комментариях. Буду рад каждому мнению.

Ключевые слова: Сон монстр перемены авторская история

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