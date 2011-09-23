Синь-васильки
Что человеку судьбою дано,
Рано иль поздно, случиться должно.
И не сумеет никто эту нить,
Враз оборвать или переменить.
Где-то, в сибирской тайге, далеко,
Жил был старик, круглый год - босиком.
Было ему много больше ста лет.
Звали его все вокруг - «вечный дед».
Редко он к людям в село заходил,
Крепкий, как лось, и всё время один.
Он ни вредил никому, ни мешал,
Где его дом никто толком не знал.
Не было помощи людям тогда,
Сын захворал годовалый - беда.
Баба рыдает белугой в ночи,
Мальчик горячий, как угли в печи.
Ночью не видно дороги – пути,
Утром хотела к знахарке нести.
Вдруг, распахнулась скрипучая дверь,
Дед тот вошёл, весь обросший, как зверь.
И произнёс, хмуро так, не шутя:
- Утром помрёт от болезни дитя.
Я бы сумел излечить его, мать,
Если мальчонку решишься отдать.
Коли он будет со мной жить в лесу,
То от «костлявой» его я спасу.
Либо с зарёй он простится с тобой,
И заберёт его смерть в мир иной.
С кем-то из нас он уйдёт навсегда,
Ты не увидишь его никогда.
Либо, тайгу ему в царство я дам,
Либо, отдашь на съеденье червям.
Мать поглядела на сына и в крик,
Видит, не лжёт этот страшный старик.
Смерть к крохе тянет две тощих руки,
Гаснут глаза его синь - васильки.
- Дед, коль спасёшь ты его – забирай.
Рано сынку моему ещё в Рай.
В лес, уносивший ребёнка старик,
Долго слыхал ещё бабы той крик.
Думал:
- Чего уж теперь - то реветь?
Долго не будет парнишка стареть,
Знания дам я и силу ему,
Что убивается так, не пойму?
Время бежит, ну, а годы летят,
То, что ушло не воротишь назад.
Много воды утекло у реки,
Так говорят на селе старики.
Как-то однажды грибы собирать
Тётка пошла (где-то лет сорок пять).
Дочка той бабы, что в ночь, до светла,
Сына навек старику отдала.
В ногу вцепился ей старый капкан,
И не добраться домой из-за ран.
И не разжать, заржавели тиски,
Слёзы и кровь льются, как ручейки.
Долго кричала, что толку кричать,
Этим лишь белок да птиц распугать?
Нет в километре селений вокруг…
Только глядит, как на помощь ей вдруг,
Вышел из леса парнишка - друид,
Лет так пятнадцать - шестнадцать на вид.
Руку на лоб её он положил,
Боль отступила. Капкан отцепил.
Слёзы ей вытер, и рану промыл,
Из пузырька, что в кармане носил.
Ногу травою вокруг обвязал.
И на тропинку кивком указал.
После рукою взмахнул и исчез,
Только вокруг зашумел тихо лес.
Силы хватило, до дому дошла.
Диву далась, как повязку сняла.
Ведь на ноге не осталось следа,
Будто там не было ран никогда.
И промолчала, чтоб мать не пугать,
Ей ни к чему про капкан этот знать…
И про мальчишку, чей взгляд в цвет реки,
Будто в нём плещутся синь - васильки.
Автор - Лана Ленц.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:23
Вчера, 13:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 103Комментарии: 1
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