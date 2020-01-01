Черное небо

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:02

Митяй Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:02 by

Проснулся в холодном поту посредь ночи.Колотится сердце, мне плохо. Знобит.Как будто меня изнутри что-то точит.Моя голова как с похмелья гудит.Закашлявшись, встал и на ощупь до кухниПод мерное тиканье старых часовПобрел не спеша, голова уже пухнет.Еще бы сильней и я взвыть был готов.Стакан бы воды, аспирина немного,Проветрить колпак и обратно лечь спать.Но чую, что спать мне осталось недолго,Но хоть бы часочек-другой подремать.Нащупал рукой выключатель. Нет света.Я щелкнул для верности несколько раз.Совсем ничего. Да и пусть, не помеха.Мне свет и не нужен так сильно сейчас.Глаза понемногу ко тьме привыкали:Глухой, непроглядной. Огни фонарейИ окна высотки напротив молчали.Ни света, ни звуков, как будто людейСовсем не осталось, я выпил таблетку.Зашел на заваленный хламом балкон.«Простой обрыв ЛЭП», - сделал сухо заметку.Решил закурить, не пойдет уже сон.Щелчок зажигалки, дымит сигарета.Царила в морозной ночи тишина,Я поднял глаза: почему мало света?Неужто не светит мне даже луна?Ни звезд, ни луны. Полотно тьмы и мракаВисело над городом словно вуаль.Мне чувство неясного, смутного страхаВнушала сплошная и черная хмарь.Не видел, а чувствовал сердцем скорее -Оно шевелилось, бурлило внутри.Испарина вновь проступила на шее.Немного трясутся ладони мои.Я пепел стряхнул, сигаретный окурокБессовестно выкинул прямо в окно.На черное небо уставился хмуро,Я знаю, оно не спроста так темно.Холодная бездна беззвездного небаРаскрыла над городом дремлющим пасть.В клубящейся мгле я не видел просвета,Лишь мельком увидел, как дернулась частьГустой пелены, застилавшей всё небоСплошной, необъятной, чернильною тьмой.Она колыхалась порывисто, нервноИ двигалась вниз, таща мглу за собой.Она опускалась на город неспешноГигантской глухой безграничной стеной.Она ведь до сюда дойдет неизбежно,Мне нужно мобильник найти срочно свой.Спустя минут десять его обнаружил…Семь сорок утра по Москве на часах.Но что же тогда там творится снаружи?Меня обуял нескрываемый страх.Куда делось Солнце? Ведь так быть не может!Восход уже был больше часа назад.Могильный мороз пробежался по коже.А тьма опускалась, не видя преград.Бездонная черная мгла поглотилаВысотки напротив последний этаж.Беззвучно, безжалостно темная силаСъедала беспомощный, спящий мир наш.На улицу точно бежать бесполезно,Но может мне в доме удастся спастись.Я окна закрыл, чтобы мгла не пролезла,Надеясь, что гибельный мрак пойдет вниз.Приблизилась тьма, мое сердце забилось.А может и вправду она не пройдет?Я начал молиться, чтоб всё это снилось.Но я уже знал, что погибель грядет.Безмолвная тьма потолок растворила,Я навзничь упал, как подбитая дичь.А те кто был выше… их мгла поглотила.От ужаса ноги схватил паралич.Бессмысленно прятаться, мрак всех достанетЯ сам ему руку тогда протяну.Конец неминуем, так пусть он настанет.Всего на мгновение почувствовал тьму.Затем ничего, никаких ощущений.Как будто и не было вовсе руки.Отдернуть попробовал. Зыбкие тениДержали так крепко, как будто тиски.Все силы вложив, я из тьмы этой вынулОбрубок, покрытый холодною мглой.И в этот момент меня разум покинул,От ужаса, страха пред смертью немой.Бездонная бездна ко мне приближалась,Бурлящий, клокочущий тьмы океан.В последнем порыве я всем телом вжался,Но я понимал - не спастись уже нам.Я слышал, что если смотреть долго в бездну,То бездна в ответ будет тоже смотреть.Но в пропасти, где скоро люди исчезнут,Не смог разглядеть ничего, только смерть.Холодное, липкое нечто коснулосьЛица моего леденящей волной.Голодная бездна слегка шевельнулась.Затем поглотила меня с головой.Так всё мы умрем, как бы сильно не бились.Смирившись с судьбой, я лежу, не дыша.В безбрежной и вечной ночи растворилисьИ тело, и разум, и даже душа.

Ключевые слова: Мгла тьма бездна смерть высотка авторский стих

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