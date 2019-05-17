Видеть все

Видеть всеВы закройте мне веки,
Чтобы я наконец-то прозрел.
И сожгите мне крылья,
Чтобы я наконец улетел.
Я сточил свои зубы,
Пытаясь вас прокусить.
Я сломал свои ногти,
Чтоб счастливым не быть.
Привыкая плеваться, -
Плюй против ветра,
Ощущая на нёбе,
Привкус горького пепла.
И живя в Зазеркалье,
Ты к тому привыкай,
Что всё кверху ногами,
Под которыми край.
Просыпаясь над бездной,
Улыбайся рассвету.
Никогда не надеясь
На возвращение к лету.
Ты спросишь: "Что делать?"
Но ответ здесь один -
Убегай от себя,
Нулевой гражданин.
Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:32
Вчера, 11:32 by Марк АдамПросмотров: 102Комментарии: 2
Ключевые слова: Крылья бездна край гражданин авторский стих