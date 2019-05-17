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Стихи

Видеть все

Вы закройте мне веки,
Чтобы я наконец-то прозрел.
И сожгите мне крылья,
Чтобы я наконец улетел.
Я сточил свои зубы,
Пытаясь вас прокусить.
Я сломал свои ногти,
Чтоб счастливым не быть.
Привыкая плеваться, -
Плюй против ветра,
Ощущая на нёбе,
Привкус горького пепла.
И живя в Зазеркалье,
Ты к тому привыкай,
Что всё кверху ногами,
Под которыми край.
Просыпаясь над бездной,
Улыбайся рассвету.
Никогда не надеясь
На возвращение к лету.
Ты спросишь: "Что делать?"
Но ответ здесь один -
Убегай от себя,
Нулевой гражданин.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:32
Вчера, 11:32 by Марк АдамПросмотров: 102Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Крылья бездна край гражданин авторский стих

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Вчера, 14:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 726
Как и обещала автору--комментарии не пишу. Смотрю winked --- и никто не пишет.

Вернее, не спешит писать.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#2 написал: Марк Адам
Вчера, 16:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 67
Цитата: верю-не верю
Как и обещала автору--комментарии не пишу. Смотрю winked --- и никто не пишет.

Вернее, не спешит писать.

Непопулярный раздел)
Благодарю за верность слову)
Зарегистрирован: 1.04.2020
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