Видеть все

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:32

Марк Адам Просмотров: 102 Комментарии: 2 0 Вчера, 11:32 by

Вы закройте мне веки,Чтобы я наконец-то прозрел.И сожгите мне крылья,Чтобы я наконец улетел.Я сточил свои зубы,Пытаясь вас прокусить.Я сломал свои ногти,Чтоб счастливым не быть.Привыкая плеваться, -Плюй против ветра,Ощущая на нёбе,Привкус горького пепла.И живя в Зазеркалье,Ты к тому привыкай,Что всё кверху ногами,Под которыми край.Просыпаясь над бездной,Улыбайся рассвету.Никогда не надеясьНа возвращение к лету.Ты спросишь: "Что делать?"Но ответ здесь один -Убегай от себя,Нулевой гражданин.

Ключевые слова: Крылья бездна край гражданин авторский стих

Другие, подобные истории: