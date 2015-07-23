Время

Nekroman4eg Просмотров: 62 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:13 by

В тенях переходов, извилистых троп подземелья,Освещая свой путь лишь жалким клочком огня,По туманной дороге, во мрак уходящей, петляя,Вслед за темной фигурой, людей вереница брела.Наконец-то та, что шла впереди, встала,Обернулась к толпе, с чела сбросив свой капюшон,Окинула всех, кто шел следом, пустым взглядом,И от взгляда её над людьми прокатился стон.Это была прекрасная, совсем ещё юная дева,Со строгим лицом, преисполненным мудрости черт.Взглядом черных как тьма глаз, белоснежной кожей.И в ней каждый из тех, кто пришел, узнал Смерть.Люди зароптали, испуганно сбившись в кучу,Лишь с опаской косились на Гостью, страшась глаз поднять.Наконец шаг вперед решил сделать грозный мужчина– уверенно молвил он, -– продолжил мужчина, слегка сбиваясь, -– вскричал вдруг старец в церковной рясе, -- старец продолжил, уже повернувшись к Смерти, -– поддержал старика мужчина,Что опрятно одет был в покрытые златом шелка, -Вскинув руки ввысь, вскричал молодой человек, -На колени вдруг бросилась девушка перед Смертью,В платье, густо покрытом кровью, склонив главу:Прошептала мать Смерти, руку сжав малыша.На мгновенье Смерть словно бы покачнулась,Но что-то угасло в глубинах темных очей.У огромных жизни часов Смерть сдвинула стрелкуИ не стало людей…

Ключевые слова: Смерть время судьба авторский стих

Другие, подобные истории: