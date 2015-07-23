ВремяВ тенях переходов, извилистых троп подземелья,
Освещая свой путь лишь жалким клочком огня,
По туманной дороге, во мрак уходящей, петляя,
Вслед за темной фигурой, людей вереница брела.
Наконец-то та, что шла впереди, встала,
Обернулась к толпе, с чела сбросив свой капюшон,
Окинула всех, кто шел следом, пустым взглядом,
И от взгляда её над людьми прокатился стон.
Это была прекрасная, совсем ещё юная дева,
Со строгим лицом, преисполненным мудрости черт.
Взглядом черных как тьма глаз, белоснежной кожей.
И в ней каждый из тех, кто пришел, узнал Смерть.
Люди зароптали, испуганно сбившись в кучу,
Лишь с опаской косились на Гостью, страшась глаз поднять.
Наконец шаг вперед решил сделать грозный мужчина
“Смерть! – уверенно молвил он, - мне есть, что сказать!”
“Я… – продолжил мужчина, слегка сбиваясь, -
Я был воином!.. Бесстрашным! Я Одина Бога чтил!
Я в пылу сражения, с мечом пал, на поле боя…
Открой же мне двери в Вальхаллу! Впусти на пир!”
“Погодите! – вскричал вдруг старец в церковной рясе, -
Вы раскройте глаза на ту чушь, что несет еретик!
Что за Один, Вальхалла?! Грешник! Побойся Бога!
Только муки и Ад твою душу ждут впереди!”
“Я вот, - старец продолжил, уже повернувшись к Смерти, -
Я всю жизнь целиком свою Богу-отцу посвятил.
Соблюдал все посты, ни одной не забыл молитвы,
Знаю, мне уготован рай, ведь я заслужил!”
“Да, все так! – поддержал старика мужчина,
Что опрятно одет был в покрытые златом шелка, -
За богатства свои я построил полсотни храмов!
Так что где тут дорога в Рай – она для меня!”
“Ад, Рай, Боги! Очнитесь! О чем вы все, люди! -
Вскинув руки ввысь, вскричал молодой человек, -
Впереди нас всех ожидает начало новой,
А старую жизнь мы сейчас же оставим здесь!”
На колени вдруг бросилась девушка перед Смертью,
В платье, густо покрытом кровью, склонив главу:
“В том мире остался мужчина, убивший нас с мамой!
Он маньяк! Забери его жизнь! Я Тебя прошу!”
“Смерть, я довольна своею прожитой жизнью,
Но ребенок, взгляни, ему нету еще и дня…
Дай ему еще в мире пожить, хотя бы немного…”, -
Прошептала мать Смерти, руку сжав малыша.
На мгновенье Смерть словно бы покачнулась,
Но что-то угасло в глубинах темных очей.
У огромных жизни часов Смерть сдвинула стрелку
И не стало людей…
Сегодня, 10:13 by Nekroman4egПросмотров: 62Комментарии: 2
Ключевые слова: Смерть время судьба авторский стих