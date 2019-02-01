Путешествие во времени

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:23

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 51 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:23 by

Операция прошла успешноВрач устало вытер пот со лба:«Еле удержали в мире грешном,Матери услышана мольба!»«Беззащитен, тих и безмятежен,Заплутался в сонных кружевах,За окошком март и ветер свежий.Там, где я сейчас – июнь в цветах.Улица знакома до мурашек,До забытой радости, до слёз -Здесь жила соседка тётя Даша,Помню, у неё был черный пёс…Голубые ставни – как распятье,Красном огоньком дрожит герань,За забором – ситцевое платье,Плеск воды, певучий голос, лай.Я иду быстрей к родному домуСловно не бывало прошлых лет,Под салфеткой телевизор дремлет,Кухня встретит запахом котлет.Бабушка хлопочет в огороде,В царстве огурцов и кабачков,Далеко она - не слышит, вроде,Внука из двухтысячного зов.Я хочу бежать, обнять старушку ,Только в этот полный счастья мигВдруг увидел из окна Андрюшку –Чудом как из воздуха возник!Как и прежде белобрыс и весел,Пляшет на ноге футбольный мяч,Всё о спорте да о сборной грезил,И сейчас, поди, устроит матч!Эй, привет! - в окошко барабаню,Но проходит мимо старый друг.Мимо грядок, деревянной баниЯ лечу под сердца частый стук.За углом скрывается Андрюха,Глухо бьёт о землю пыльный мяч,А навстречу мне – что за непруха! -Шасть из переулка бородач!То Михалыч, местный забулдыга,Причастившись огненной водой,Бычью шею напряженно выгнув,Заставляет петь свою гармонь.Прошмыгнуть пытаюсь тише мыши -С пьяных глаз чудит он горячо,Может, не заметит? Эх, не вышло!Тормозит, схвативши за плечо:«Ты откуда?» – мутными глазамиСмотрит, тщетно силится узнать.«Да живу ведь здесь я» - отвечаюЧто ещё могу ему сказать?Перегар такой, что воздух киснет,Жалким стоном на груди гармонь ,Взгляд тяжелый из-под век обвислых:«Не живёшь ты здесь и дуй домой!»Прочь рванулся, а вокруг так зыбко -Стынет мир в режиме «слоу-мо»Всё белеет, глохнет, ужас липкий,Захлебнувшись немотой – на дно…»Прихожу в себя – светло в палате,В голове – распухли хлопья сна,Медсестра – в сияющем халате,За окном – растёт и ждёт весна.Выписка, родные, дом, работа,Жизнь, как прежде, полная забот…...Где-то резвый мяч летит в ворота,А Михалыч на гармошке жжёт!

Ключевые слова: Наркоз галлюцинации возвращение в прошлое возвращение с того света детство больница авторский стих

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