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Стихи

Путешествие во времени

Операция прошла успешно
Врач устало вытер пот со лба:
«Еле удержали в мире грешном,
Матери услышана мольба!»

«Беззащитен, тих и безмятежен,
Заплутался в сонных кружевах,
За окошком март и ветер свежий.
Там, где я сейчас – июнь в цветах.

Улица знакома до мурашек,
До забытой радости, до слёз -
Здесь жила соседка тётя Даша,
Помню, у неё был черный пёс…

Голубые ставни – как распятье,
Красном огоньком дрожит герань,
За забором – ситцевое платье,
Плеск воды, певучий голос, лай.

Я иду быстрей к родному дому
Словно не бывало прошлых лет,
Под салфеткой телевизор дремлет,
Кухня встретит запахом котлет.

Бабушка хлопочет в огороде,
В царстве огурцов и кабачков,
Далеко она - не слышит, вроде,
Внука из двухтысячного зов.

Я хочу бежать, обнять старушку ,
Только в этот полный счастья миг
Вдруг увидел из окна Андрюшку –
Чудом как из воздуха возник!

Как и прежде белобрыс и весел,
Пляшет на ноге футбольный мяч,
Всё о спорте да о сборной грезил,
И сейчас, поди, устроит матч!

Эй, привет! - в окошко барабаню,
Но проходит мимо старый друг.
Мимо грядок, деревянной бани
Я лечу под сердца частый стук.

За углом скрывается Андрюха,
Глухо бьёт о землю пыльный мяч,
А навстречу мне – что за непруха! -
Шасть из переулка бородач!

То Михалыч, местный забулдыга,
Причастившись огненной водой,
Бычью шею напряженно выгнув,
Заставляет петь свою гармонь.

Прошмыгнуть пытаюсь тише мыши -
С пьяных глаз чудит он горячо,
Может, не заметит? Эх, не вышло!
Тормозит, схвативши за плечо:

«Ты откуда?» – мутными глазами
Смотрит, тщетно силится узнать.
«Да живу ведь здесь я» - отвечаю
Что ещё могу ему сказать?

Перегар такой, что воздух киснет,
Жалким стоном на груди гармонь ,
Взгляд тяжелый из-под век обвислых:
«Не живёшь ты здесь и дуй домой!»

Прочь рванулся, а вокруг так зыбко -
Стынет мир в режиме «слоу-мо»
Всё белеет, глохнет, ужас липкий,
Захлебнувшись немотой – на дно…»

Прихожу в себя – светло в палате,
В голове – распухли хлопья сна,
Медсестра – в сияющем халате,
За окном – растёт и ждёт весна.

Выписка, родные, дом, работа,
Жизнь, как прежде, полная забот…
...Где-то резвый мяч летит в ворота,
А Михалыч на гармошке жжёт!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:23
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 14:23 by Lollipop39Просмотров: 51Комментарии: 0
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Ключевые слова: Наркоз галлюцинации возвращение в прошлое возвращение с того света детство больница авторский стих

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