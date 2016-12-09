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Стихи

Заклинание

...и заклинаю: остерегайтесь
выходить на болото в ночное
время, когда силы зла властвуют
безраздельно.
Из детской книжки (пер. Н.Волжиной)


Не ангел я, но врать не буду:
Земля ничья, ходи повсюду.
Везде узришь простор вольготный.
Чуждайся лишь тропы болотной.

Она для хилых - смерти злей.
Не в наших силах ладить с ней.

Любой из нас на ней бесславно
Погибнет враз, а ты - подавно.
Не там свернешь, фонарь уронишь,
Тонуть начнешь - и весь утонешь.

Беги оттуда, робок, нем.
Иначе худо будет всем.

Ходи, где зной тяжел, как бездна.
Ходи, не стой, тебе полезно.
Ходи, как снег блестит жемчужно.
Ты - человек, тебе не чуждо.
Ходи, где лен, ходи, где маки.
Ходи с бубен, ходи во фраке.
Сердца буди порой дремотной.
Но не ходи тропой болотной.

В аэроплан залезь не глядя.
Начни роман со слов "Мой дядя".
Луди, паяй, чуди безбожно.
Но не гуляй, куда не можно.

Главней запрета в мире нет.
Уверуй в это с юных лет.

Не презирай ни Альп, ни Кента.
Обшарь Китай, вернись в Сорренто.
Мадридский двор смени на скотный.
Но дай отпор тропе болотной.

Честное слово, только так.
Спроси любого, скажет всяк.

Никто не враг твоей свободе.
На твой очаг ничто в природе
Воды не льет в ущерб горенью
И не зовет тебя к смиренью.
Наоборот - очнись, развейся,
Возьми расчет, влюбись, напейся,
Рискуй добром, теряй здоровье -
Все при одном простом условье...

Но ты, ни в грош его не ставя,
Опять идешь, куда не вправе:
Среди трясин, во мгле болотной,
Совсем один, как зверь голодный.

Чуме подобный, злобный зверь.
Антропофобный, злобный зверь.
На все способный, злобный зверь.



Автор: Михаил Щербаков.
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Сегодня, 12:06 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 1
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Ключевые слова: Запрет заклинание тропа болото зверь

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:57
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Комментариев: 4 828
Вот точно, вечно тянет в какую то хрень влезть многих, в болото, грязь и сидеть там. Мурашечный стих +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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