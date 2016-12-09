Заклинание

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:06 by

...и заклинаю: остерегайтесьвыходить на болото в ночноевремя, когда силы зла властвуютбезраздельно.Из детской книжки (пер. Н.Волжиной)Не ангел я, но врать не буду:Земля ничья, ходи повсюду.Везде узришь простор вольготный.Чуждайся лишь тропы болотной.Она для хилых - смерти злей.Не в наших силах ладить с ней.Любой из нас на ней бесславноПогибнет враз, а ты - подавно.Не там свернешь, фонарь уронишь,Тонуть начнешь - и весь утонешь.Беги оттуда, робок, нем.Иначе худо будет всем.Ходи, где зной тяжел, как бездна.Ходи, не стой, тебе полезно.Ходи, как снег блестит жемчужно.Ты - человек, тебе не чуждо.Ходи, где лен, ходи, где маки.Ходи с бубен, ходи во фраке.Сердца буди порой дремотной.Но не ходи тропой болотной.В аэроплан залезь не глядя.Начни роман со слов "Мой дядя".Луди, паяй, чуди безбожно.Но не гуляй, куда не можно.Главней запрета в мире нет.Уверуй в это с юных лет.Не презирай ни Альп, ни Кента.Обшарь Китай, вернись в Сорренто.Мадридский двор смени на скотный.Но дай отпор тропе болотной.Честное слово, только так.Спроси любого, скажет всяк.Никто не враг твоей свободе.На твой очаг ничто в природеВоды не льет в ущерб гореньюИ не зовет тебя к смиренью.Наоборот - очнись, развейся,Возьми расчет, влюбись, напейся,Рискуй добром, теряй здоровье -Все при одном простом условье...Но ты, ни в грош его не ставя,Опять идешь, куда не вправе:Среди трясин, во мгле болотной,Совсем один, как зверь голодный.Чуме подобный, злобный зверь.Антропофобный, злобный зверь.На все способный, злобный зверь.Автор: Михаил Щербаков.

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