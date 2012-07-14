Отчаяние

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:42

Lostra Просмотров: 67 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 07:42 by

Вот твоя надежда-Черный эшафот,Рваная одеждаИ кровавый рот.Вот покой, безумный,Тот, что ты искал.Где в ночи безлуннойМертвого оскал.Он уже не встанетПоперек судьбе,Руки не протянетМертвые к тебе.Он сейчас спокоен,Он в другом краю.Он оставил мируВсю тоску свою.Приглядись же, глупый -Он теперь твой брат.Оставайся, путник,Нет пути назад.

Ключевые слова: Путник мёртвый эшафот авторский стих

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