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Стихи

Отчаяние

Вот твоя надежда-
Черный эшафот,
Рваная одежда
И кровавый рот.

Вот покой, безумный,
Тот, что ты искал.
Где в ночи безлунной
Мертвого оскал.

Он уже не встанет
Поперек судьбе,
Руки не протянет
Мертвые к тебе.

Он сейчас спокоен,
Он в другом краю.
Он оставил миру
Всю тоску свою.

Приглядись же, глупый -
Он теперь твой брат.
Оставайся, путник,
Нет пути назад.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:42
Сегодня, 07:42 by LostraПросмотров: 67Комментарии: 3
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Ключевые слова: Путник мёртвый эшафот авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 07:58
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#2 написал: Tigger power
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Очень даже понравилось!)
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#3 написал: Lostra
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