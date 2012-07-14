ОтчаяниеВот твоя надежда-
Черный эшафот,
Рваная одежда
И кровавый рот.
Вот покой, безумный,
Тот, что ты искал.
Где в ночи безлунной
Мертвого оскал.
Он уже не встанет
Поперек судьбе,
Руки не протянет
Мертвые к тебе.
Он сейчас спокоен,
Он в другом краю.
Он оставил миру
Всю тоску свою.
Приглядись же, глупый -
Он теперь твой брат.
Оставайся, путник,
Нет пути назад.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:42
Сегодня, 07:42 by LostraПросмотров: 67Комментарии: 3
Ключевые слова: Путник мёртвый эшафот авторский стих