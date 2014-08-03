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Стихи

Чёрный призрак...

Зарифмуй мою печаль
В строках, друг мой, стихотворных,
Подними с лица вуаль,
Силуэт под ней мой чёрный...

Проведи ладонью, друг,
По щекам моим иссохшим,
Отпечатки старых мук,
Голос мой, увы, продрогший...

Я замерзла, умерла,
В роковой далекий вечер...
Кровожадная толпа!
Смерти лик мне обеспечен...

Обвинили в колдовстве,
Заперли, как зверя, в бочку!
Покатили по траве,
Лились слёзы, одиночка -

Одиноко было мне,
Я рыдала, умоляла!
И глаза мои во тьме стали слЕпы,
Умирала...

Я в сердцах их прокляла,
Отомстить, мой друг, хотела,
Бочка с трупом уплыла,
Над водою я летела...

Стала духом, моя месть
Так безумно ослепила...
Я их всех, даже детей,
Без сомнения убила!

Смерть мне их не помогла,
Не утешил суд кровавый,
Я сама себе лгала,
Что убить имела право...

Пролетели сотни лет,
Память грех мой не стирает,
Вижу детских глаз я свет,
Что тихонько угасает...

Заключила сделку с тьмой -
Страшный путь был мною избран,
Месть явилась мне тюрьмой,
Я навеки чёрный призрак...

Зарифмуй мою печаль
В строках, друг мой, стихотворных,
Подними с лица вуаль,
Силуэт под ней мой чёрный...

Чёрный призрак...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:15
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 10:15 by QustoПросмотров: 26Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Старуха Смерть ведьма месть призрак авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 11:18
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7996|-3)
Публикаций: 222
Комментариев: 5 992
Месть убивает мстящего, особенно долгая месть. Печальное стихотворение.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: kusi
Сегодня, 12:06
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2030|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 528
Стих потрясный! Мне очень понравился. Утащила в закладки .++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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