Чёрный призрак...Зарифмуй мою печаль
В строках, друг мой, стихотворных,
Подними с лица вуаль,
Силуэт под ней мой чёрный...
Проведи ладонью, друг,
По щекам моим иссохшим,
Отпечатки старых мук,
Голос мой, увы, продрогший...
Я замерзла, умерла,
В роковой далекий вечер...
Кровожадная толпа!
Смерти лик мне обеспечен...
Обвинили в колдовстве,
Заперли, как зверя, в бочку!
Покатили по траве,
Лились слёзы, одиночка -
Одиноко было мне,
Я рыдала, умоляла!
И глаза мои во тьме стали слЕпы,
Умирала...
Я в сердцах их прокляла,
Отомстить, мой друг, хотела,
Бочка с трупом уплыла,
Над водою я летела...
Стала духом, моя месть
Так безумно ослепила...
Я их всех, даже детей,
Без сомнения убила!
Смерть мне их не помогла,
Не утешил суд кровавый,
Я сама себе лгала,
Что убить имела право...
Пролетели сотни лет,
Память грех мой не стирает,
Вижу детских глаз я свет,
Что тихонько угасает...
Заключила сделку с тьмой -
Страшный путь был мною избран,
Месть явилась мне тюрьмой,
Я навеки чёрный призрак...
Зарифмуй мою печаль
В строках, друг мой, стихотворных,
Подними с лица вуаль,
Силуэт под ней мой чёрный...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:15
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 10:15 by QustoПросмотров: 26Комментарии: 2
Ключевые слова: Старуха Смерть ведьма месть призрак авторский стих