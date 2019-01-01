Рыбачил с пирса паренёк

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:39

Lollipop39 Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:39 by

Рыбачил с пирса паренек,Красивый, загорелый.В глазах смеялся огонёк,Сливалось с солнцем тело.Русалка ближе подплыла -Девчонка озорная,Плескалась рядом, хохоча –Смотри, мол, во какая!Не заприметил парень хвостЗа шепчущей волной,Со лба отбросив прядь волос,Вид делал занятой.Но сам бросал украдкой взглядНа тяжесть рыжих кос,На губы, что, смеясь, манят,И на изящный нос.Ловила рыбок за бочокТайком речная дева,А под водой уж ждал крючок,Чтоб прицепить умело.Богатый прыгает уловВ складном ведре рыбацком,Благословен удачный клёв!В душе азарт пиратский.И гордо смотрит паренёкНа бойкую кокетку,Она ж, ныряя – фьють хвостом!Контрольный выстрел, детка.Мальчишка выронил ведро,Стоит остолбенелый,Русалка щурится хитро:«А может, лучше б спела?»Речной проказнице в тот деньХотелось развлеченья –Себя побаловать не леньВ трёхсотый день рождения!

Ключевые слова: Русалка рыбалка парень рыба авторский стих

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