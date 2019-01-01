Рыбачил с пирса паренёк

Рыбачил с пирса паренёкРыбачил с пирса паренек,
Красивый, загорелый.
В глазах смеялся огонёк,
Сливалось с солнцем тело.
Русалка ближе подплыла -
Девчонка озорная,
Плескалась рядом, хохоча –
Смотри, мол, во какая!
Не заприметил парень хвост
За шепчущей волной,
Со лба отбросив прядь волос,
Вид делал занятой.
Но сам бросал украдкой взгляд
На тяжесть рыжих кос,
На губы, что, смеясь, манят,
И на изящный нос.
Ловила рыбок за бочок
Тайком речная дева,
А под водой уж ждал крючок,
Чтоб прицепить умело.
Богатый прыгает улов
В складном ведре рыбацком,
Благословен удачный клёв!
В душе азарт пиратский.
И гордо смотрит паренёк
На бойкую кокетку,
Она ж, ныряя – фьють хвостом!
Контрольный выстрел, детка.
Мальчишка выронил ведро,
Стоит остолбенелый,
Русалка щурится хитро:
«А может, лучше б спела?»
Речной проказнице в тот день
Хотелось развлеченья –
Себя побаловать не лень
В трёхсотый день рождения!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39 by Lollipop39Просмотров: 8Комментарии: 0
Ключевые слова: Русалка рыбалка парень рыба авторский стих