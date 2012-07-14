Про Лешего

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:20

Шерри Просмотров: 53 Комментарии: 1 +4 Вчера, 17:20 by

Под сенью заколдованного леса,Где мрак скрывает чары в день деньской,Жил сотни лет его хозяин, Леший,Храня деревьев вековой покой.На дуба ствол пятисотлетнего похожий,В одеждах, что пошиты из ветвей,В своих угодиях бродил и тоже,Как мы, мечтал он о любви своей!Блестя зелеными кошачьими глазами,Ходил подолгу меж седых деревИ слышал, как по ветру, меж стволами,Летят напевы нежных лесных дев.А девы эти жили у болотаИ, заплетая волосы из мха,Красой своей нагой вели охоту,Случайных странников толкая в топь греха.Как эти чаровницы сладко пели!Задев напевом каждый уголок души!В объятьях томных желтоглазой девыЛюбой оставить свою жизнь спешил.Но Леший, неподвластный этим чарам,Взаимности ни от одной не ждал.Бродил он рядом, но лишь время даромНа поиски возлюбленной терял.Неужто так и сгинет в мраке лесаНеугасимый пыл мятущейся души?Неужто он, как холостой повеса,Всегда один? Но случай все решил!Между стволов, среди ветвей, во мракеЯвилась вдруг, сияя как алмаз,Младая дева, что искала знакиПрироды-матери, живущей вокруг нас.Взглянув на Лешего глазами цвета неба,Чуть приоткрыв рубины сладких губ,С копной златых волос, как королева,Она стояла, обнимая древний дуб.Прошла по его жилам дрожь волненья,Когда узрел огонь её ланит.И он, отбросив все свои сомненья,Коленопреклонен, у ног её стоит!Вняла его мольбам краса-ведунья!И в чащу леса он повел её...Природы, красоты, любви колдунья -Ей Леший сердце подарил своё!Прошли века, любовь их не остыла!Живет она, преображая древний лес!И он, цветя, хранит все то что было -Воспоминание о великом из чудес!Автор - Екатерина Ремзина.

Ключевые слова: Леший лес дева

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