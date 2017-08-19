Дед Ягун"Ты веришь в Деда Ягуна?"
"А кто такой тот Дед Ягун?"
"Старик, что злой как Сатана,
К тому же страшный лгун.
Тебя он может обмануть
И в лес дремучий заманить,
А в том лесу, о, просто жуть,
Тебя он может превратить!
И станешь рыжею лисою
Лягушкой, что живёт в болоте,
А может, страшною совою
Иль кем-то в этом роде".
"Давай пойдем скорей домой
Я Ягуна боюсь!"
То говорили брат с сестрой.
"Да ладно, малая, не трусь".
Взглянул мальчишка на часы:
"Сестрёнка, рано, только семь".
"Зачем сестру пугаешь ты?
Я в печке запеку и съем!
Сорить едой я не привык,
Зачем лягушка иль лиса?
Котлеток сделаю, балык,
На зиму припасу мясца.
Нет, превращать я вас не стану
Зверей и так полно в лесу
Сейчас, детишки, вас достану
И в лес дремучий унесу".
Детишки голос услыхали,
Испуганно они вскочили,
И к дому сразу побежали.
Бежали быстро, что есть силы.
Смеялся старый дед беззубый,
Что по соседству жил.
Он разговор детей подслушал
И напугать решил.
Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 22:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:32 by Affaciolle (Дрим)Просмотров: 26Комментарии: 1
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