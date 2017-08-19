Дед Ягун

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 22:46

Причина: Стилистика автора сохранена

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 26 Комментарии: 1 +2 Вчера, 21:32 by

"Ты веришь в Деда Ягуна?""А кто такой тот Дед Ягун?""Старик, что злой как Сатана,К тому же страшный лгун.Тебя он может обманутьИ в лес дремучий заманить,А в том лесу, о, просто жуть,Тебя он может превратить!И станешь рыжею лисоюЛягушкой, что живёт в болоте,А может, страшною совоюИль кем-то в этом роде"."Давай пойдем скорей домойЯ Ягуна боюсь!"То говорили брат с сестрой."Да ладно, малая, не трусь".Взглянул мальчишка на часы:"Сестрёнка, рано, только семь"."Зачем сестру пугаешь ты?Я в печке запеку и съем!Сорить едой я не привык,Зачем лягушка иль лиса?Котлеток сделаю, балык,На зиму припасу мясца.Нет, превращать я вас не стануЗверей и так полно в лесуСейчас, детишки, вас достануИ в лес дремучий унесу".Детишки голос услыхали,Испуганно они вскочили,И к дому сразу побежали.Бежали быстро, что есть силы.Смеялся старый дед беззубый,Что по соседству жил.Он разговор детей подслушалИ напугать решил.

Ключевые слова: дед дети лес стихи страшилка

Другие, подобные истории: