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Стихи

Девушка и утопленник

Так страшно, сердце замирает в девичьей груди,
Опасность поджидает где-то впереди.
Зловонный смрад болот, кусают комары,
Болят ужасно ноги, и плохо от жары.

И как же ей понять... который сейчас час?
Дремучий лес повсюду, везде, где видит глаз.
Не знает, как забралась она в такую глушь,
Завёл, быть может, Леший? Да ну, какая чушь...

Вдруг голос чей-то слышит, он жалобно кричит,
А девушка не дышит, и сердце так стучит!
Кому-то нужна помощь, но страх её сковал,
Ведь голос звал знакомый, сестрицей называл...

К ней брат погибший вышел, когда-то утонул,
- Опять застыла, Настя? - глазами он сверкнул,
- Из-за тебя погиб я, спасти ты не смогла,
А знаешь это чувство, когда повсюду мгла!
Вдохнуть ведь невозможно, и рвёт от боли грудь!
Скажи, как удалось тебе потом уснуть?

- Прости меня, Ванюшка, ведь я была мала,
Воды я так боялась... на помощь я звала!
Глаза твои мне снятся, последний страшный взгляд...
Когда ты канул в бездну! Прости, мой милый брат!

- Смотри кем стал я, Настя! Холодный скользкий труп.
Мертвец в лесном болоте, - сорвалось с синих губ.

- Что хочешь, братец, молви, зачем завёл меня
Во тьму, в лесную чащу - за прошлое казня!

- Хотел я сладкой мести, убить тебя, сестра,
Но это слишком просто. Платить пришла пора!

Нет жизни на болотах. Здесь Смерть лишь правит бал,
Сестру в пустую бездну утопленник забрал.

Девушка и утопленник
Сегодня, 16:18 by QustoПросмотров: 56Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Девушка утопленник болота месть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 16:21
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2820|0)
Публикаций: 347
Комментариев: 6 839
Шикарный стих! Очень хорошо обыграл тему) От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Qusto
Сегодня, 16:22
+1
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Группа: Редакторы
Репутация: (804|-1)
Публикаций: 295
Комментариев: 2 309
Цитата: kusi
Шикарный стих! Очень хорошо обыграл тему) От меня океанический плюс


Спасибо большое, рад стараться! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:35
+1
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 2
Комментариев: 3 168
И от меня плюс) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Матвеевский
Сегодня, 18:10
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Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 130
Понравилось стихотворение. И иллюстрация очень подходит по атмосфере
Зарегистрирован: 5.03.2018
#5 написал: Lynx
Сегодня, 18:15
+1
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Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3742|0)
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Комментариев: 2 159
Такие стихотворения надо брать для миниатюрных постановок в театре - готовая сценка) Отлично)
Плюс уже ставила)
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#6 написал: Estellan
Сегодня, 18:20
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Репутация: (1214|0)
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Все закончилось хорошо, все умерли.))) Именно так и должны заканчиваться такие истории. Плюс мой стоит.
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 18:27
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Из всех ваших стихотворений это теперь будет одно из любимых.Я очень люблю стихи,которые рассказывают историю,а тут жуть,трагедия и смерть.Сильно,плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#8 написал: Qusto
Сегодня, 18:36
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Спасибо всем за отзывы, рад, что вам понравилось стихотворение. blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:00
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Репутация: (1272|0)
Публикаций: 65
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Какая жуть, аж передернуло. +++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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