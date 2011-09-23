Девушка и утопленник

Девушка и утопленникТак страшно, сердце замирает в девичьей груди,
Опасность поджидает где-то впереди.
Зловонный смрад болот, кусают комары,
Болят ужасно ноги, и плохо от жары.
И как же ей понять... который сейчас час?
Дремучий лес повсюду, везде, где видит глаз.
Не знает, как забралась она в такую глушь,
Завёл, быть может, Леший? Да ну, какая чушь...
Вдруг голос чей-то слышит, он жалобно кричит,
А девушка не дышит, и сердце так стучит!
Кому-то нужна помощь, но страх её сковал,
Ведь голос звал знакомый, сестрицей называл...
К ней брат погибший вышел, когда-то утонул,
- Опять застыла, Настя? - глазами он сверкнул,
- Из-за тебя погиб я, спасти ты не смогла,
А знаешь это чувство, когда повсюду мгла!
Вдохнуть ведь невозможно, и рвёт от боли грудь!
Скажи, как удалось тебе потом уснуть?
- Прости меня, Ванюшка, ведь я была мала,
Воды я так боялась... на помощь я звала!
Глаза твои мне снятся, последний страшный взгляд...
Когда ты канул в бездну! Прости, мой милый брат!
- Смотри кем стал я, Настя! Холодный скользкий труп.
Мертвец в лесном болоте, - сорвалось с синих губ.
- Что хочешь, братец, молви, зачем завёл меня
Во тьму, в лесную чащу - за прошлое казня!
- Хотел я сладкой мести, убить тебя, сестра,
Но это слишком просто. Платить пришла пора!
Нет жизни на болотах. Здесь Смерть лишь правит бал,
Сестру в пустую бездну утопленник забрал.
Сегодня, 16:18 by QustoПросмотров: 56Комментарии: 9
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