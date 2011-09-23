Девушка и утопленник

Qusto Просмотров: 56 Комментарии: 9 +10 Сегодня, 16:18 by

Так страшно, сердце замирает в девичьей груди,Опасность поджидает где-то впереди.Зловонный смрад болот, кусают комары,Болят ужасно ноги, и плохо от жары.И как же ей понять... который сейчас час?Дремучий лес повсюду, везде, где видит глаз.Не знает, как забралась она в такую глушь,Завёл, быть может, Леший? Да ну, какая чушь...Вдруг голос чей-то слышит, он жалобно кричит,А девушка не дышит, и сердце так стучит!Кому-то нужна помощь, но страх её сковал,Ведь голос звал знакомый, сестрицей называл...К ней брат погибший вышел, когда-то утонул,- Опять застыла, Настя? - глазами он сверкнул,- Из-за тебя погиб я, спасти ты не смогла,А знаешь это чувство, когда повсюду мгла!Вдохнуть ведь невозможно, и рвёт от боли грудь!Скажи, как удалось тебе потом уснуть?- Прости меня, Ванюшка, ведь я была мала,Воды я так боялась... на помощь я звала!Глаза твои мне снятся, последний страшный взгляд...Когда ты канул в бездну! Прости, мой милый брат!- Смотри кем стал я, Настя! Холодный скользкий труп.Мертвец в лесном болоте, - сорвалось с синих губ.- Что хочешь, братец, молви, зачем завёл меняВо тьму, в лесную чащу - за прошлое казня!- Хотел я сладкой мести, убить тебя, сестра,Но это слишком просто. Платить пришла пора!Нет жизни на болотах. Здесь Смерть лишь правит бал,Сестру в пустую бездну утопленник забрал.

Ключевые слова: Девушка утопленник болота месть авторский стих

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