Зверь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48

Причина: Авторская стилистика сохранена.

Митяй Просмотров: 27 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 16:48 by

Стемнело. Луна полумесяцем старымЛениво блуждала в густых облаках.Пульсирует кровь, слышу сердца удары,По телу свинцом растекается страх.Немеют безвольно повисшие руки,Покрылся испариной ноющий лоб.Любое движение несет только муки.Меня до костей пробирает озноб.Несвязны, отрывочны, спутанны мысли,Как будто их думает кто-то иной.Как крысы сознание без устали грызли,Червями в мозгу копошились под войПугающий, жуткий, вселяющий ужас,Что эхом гудел без конца в голове.Деревья тенями бесовскими кружатВ чудовищном танце на хладной земле.Мерцают, скрипят фонари, угрожаяПогаснуть, оставить меня в темноте.Плывет пред глазами дорога пустая.Я чувствую, он уже рядом. Но где?Безмолвны дома, и зашторены окна.Под гнетом ночи совершенно одинИду спотыкаясь. Дыхание неровно,Прерывисто, часто. Вдали из глубинГлухих поворотов, слепых переулковПолзут неустанные сонмы теней.Колотится сердце так часто и гулко.Они уже рядом. Дышать всё больней,Как будто ошейник сдавил мое горло,Лишив кислорода, столь нужного мне.Ногтями до крови скребу его. ДорогМне каждый глоток. Я прижался к стене.Не держат проклятые слабые ноги,Я пал на колени, мне скоро конец.На землю стекают ручьи моей крови.Он знает. Он чует. Я просто мертвец.Опять этот вой, жить осталось немного.Безвольно лежу на холодной земле.Зачем? Почему? Я ведь был еще молод.Я чувствую Зверя дыхание во мгле.Не знаю, что ждет меня: хаос? забвение?Геенна? преисподняя? ад? небеса?Но даже в последнее жизни мгновениеМне страшно взглянуть своей смерти в глаза.

Ключевые слова: Зверь страх неизвестность авторский стих

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