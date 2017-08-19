ЗверьСтемнело. Луна полумесяцем старым
Лениво блуждала в густых облаках.
Пульсирует кровь, слышу сердца удары,
По телу свинцом растекается страх.
Немеют безвольно повисшие руки,
Покрылся испариной ноющий лоб.
Любое движение несет только муки.
Меня до костей пробирает озноб.
Несвязны, отрывочны, спутанны мысли,
Как будто их думает кто-то иной.
Как крысы сознание без устали грызли,
Червями в мозгу копошились под вой
Пугающий, жуткий, вселяющий ужас,
Что эхом гудел без конца в голове.
Деревья тенями бесовскими кружат
В чудовищном танце на хладной земле.
Мерцают, скрипят фонари, угрожая
Погаснуть, оставить меня в темноте.
Плывет пред глазами дорога пустая.
Я чувствую, он уже рядом. Но где?
Безмолвны дома, и зашторены окна.
Под гнетом ночи совершенно один
Иду спотыкаясь. Дыхание неровно,
Прерывисто, часто. Вдали из глубин
Глухих поворотов, слепых переулков
Ползут неустанные сонмы теней.
Колотится сердце так часто и гулко.
Они уже рядом. Дышать всё больней,
Как будто ошейник сдавил мое горло,
Лишив кислорода, столь нужного мне.
Ногтями до крови скребу его. Дорог
Мне каждый глоток. Я прижался к стене.
Не держат проклятые слабые ноги,
Я пал на колени, мне скоро конец.
На землю стекают ручьи моей крови.
Он знает. Он чует. Я просто мертвец.
Опять этот вой, жить осталось немного.
Безвольно лежу на холодной земле.
Зачем? Почему? Я ведь был еще молод.
Я чувствую Зверя дыхание во мгле.
Не знаю, что ждет меня: хаос? забвение?
Геенна? преисподняя? ад? небеса?
Но даже в последнее жизни мгновение
Мне страшно взглянуть своей смерти в глаза.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48
Причина: Авторская стилистика сохранена.
Сегодня, 16:48 by МитяйПросмотров: 27Комментарии: 2
Ключевые слова: Зверь страх неизвестность авторский стих