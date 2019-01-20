Очень страшное кино

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ацкий Ангил Просмотров: 50 Комментарии: 5 +6 Вчера, 16:17 by

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО (06.07.2008г.)В далекой Америке есть Голливуд,Там всякие фильмы снимают.Там звезды роскошно, безбедно живутИ горя и бедствий не знают.Все фильмы в Америке – просто говно.И мы, режиссеры со стажем,Как снять настоящее суперкино,Сейчас компетентно расскажем.Жевать свои сопли ты будешь потом,Снимать мелодраму негоже.Сними, чтобы писали все кипяткомИ какали с ужаса тоже.Поскольку ты беден, бюджет невелик,Нет денег на грим и артистов,Чтоб вызвать у зрителей бешеный крик,Беги на помойку ты быстро.Найди самых страшных засраных бомжей,Набей их лопатой по рылу.Ты съемки свои начинаешь уже,Не мешкай, пока их накрыло.Свой фильм на натуре ты будешь снимать,Чтоб деньги не тратить напрасно.Вези их по-быстрому, ёшкина мать,В пустой санаторий ужасный.Когда-то лечили там нервы и стресс,Больные врачам улыбались.Потом понастроили рядом АЭС,Теперь только стены остались.Однажды больные взорвали уран,В живых там остался лишь Дима Билан.Страшнее картин не увидишь нигде,И нафиг тебе спецэффекты.Гигантские мухи летают везде,В башке их сплошные дефекты.Ужасные язвы зияют во ртахИ лапы свисают крючками,Страшнее зубов не увидишь во снах,И мех на загривке клочками.Уроды - мутанты там бродят везде,Из дырок глаза наблюдают,Куриные яйца протухли в гнезде,И, сволочи, сильно воняют.Вот в этот кошмар ты бомжей запускай,Снимать будешь сам с вертолета.И, главное, клюшкою мух отгоняй,Не то закусают пилота.Теперь, чтобы выжить, придется бомжамСхлестнуться с злодеями в сватке,Питаться стеклом и ходить по ножам,И жить под землею в палатке.Но даже в земле не найти им покой,И там их сюрприз ожидает:Там стадо коров с деревянной ногойЗа каждым углом поджидает.В ушах их торчит фиолетовый пух,Такие коровы - милашки.И валятся в гнезда, на яйца и мух,Из поп непрерывно какашки.Свирепы коровы и остры рога,И очень слюна ядовита.И страшно у них смертоносна нога,И в глаз у них бяка забита.Такая корова обрызжет слюной,И вы моментально уснете.А утром, проснувшись с больной головой,В себе их личинку найдете.Хоть выпьешь бензин, хоть поганку сожрешь,Хоть будешь, как лошадь, носиться –Личинку коровы в себе не убьешь,У вас минотавра родится.Родится в гнезде мерзопакостный гад,Слюной исходя беспрерывно,И сопли из носа противно висят,И воет, как сука, надрывно.И если удастся вам все же сбежатьОт ног смертоносных коровы,Тогда минотавра вас может сожрать,И будет вам очень хреново.Тебе повезло, что бомжей ты нашел,Что жили они на помойке.Им жизненный опыт на пользу пошел,Они к разным ужасам стойки.Бомжи в санатории скальпель нашли,Пилу и какую-то шнягу,В ночи на мутантов войною пошлиМочить для начала конягу.Они её били корягой гнилой,Камнями с размаху кидали,Пырнули ножом, попилили пилой,И шнягой потом добивали.Но жанр твой жесток, не до смеха сейчас.Коровы ногами забилиТого, кто остался без носа и глаз,Когда минотавру пилили.Второй, и последний, решил отомстить,Герой от души постаралсяВонючего газа им в нос напустить,Который от взрыва остался.От газа у мух наступила шиза,И лапы, и крылья отпали,И начали мухи вонзаться в глаза,Какие из дыр наблюдали.Потом он нашел кислоту в колбасе,Травил ей коров без предела,Мычали, рыгали, но выжили все,Лишь ноги гангрена разъела.Но что с ними делать и как их убить?Испробовав все варианты,Решил он в бассейне их током долбить,Чтоб сдохли тупые мутанты.В последних конвульсиях бились врагиИ пену из морды пускали,Лишились они смертоносной ногиИ, дико ревя, умирали.Он выжил, но вдруг отвалилась нога.Его этот факт не смущает,Что выросли пух и из попы рога,Что он, словно муха, летает.На этом ты можешь свой фильм завершать -И зрителю шок обеспечен.Но глаз из норы продолжает торчать.И ужас в кино будет вечен.З.Ы. Написано в соавторстве с родной сестрёнкой.

Ключевые слова: Страх ужас корова кино авторский стих

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