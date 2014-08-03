Хоккушки для Фостора

Хоккушки для ФостораОт улыбки гейши
Стало светлей самураям,
Радуга в небе.
Тэнгу клювом стучал.
"Дятел"-- монах подумал.
" Сам ты дятел'-- подумал тэнгу.
Ночью в офуро залез,
Там кипяток оказался.
Банник- сан недоволен.
Девочка в кимоно красном
Пшенные моти несет.
Волки не дремлют.
У Федоры-сан
Покинула дом посуда.
Не во что рис положить...
Маленький мальчик из Токио
Нашел самурайский меч.
Нежданное харакири.
Видел старую гейшу,
В колесо она превратилась
От мотоцикла "Ямаха".
Киото. Девятый этаж.
В окно постучали.
Привет, Пикачу!
В карманах чеснок,
За ухом- цветы зверобоя.
Защита от НЕХов,
Скребет под циновкой кто- то,
Бонсай весь обгрызен,
Надо звать бонзу!
Кот в деревянных гэта,
Фамильный меч на боку,
Сьел Людоеда!
Рассказы на Фостор добавил,
Сразу поставили минус!
Выпью сакэ...
Сегодня, 11:07 by SniffПросмотров: 57Комментарии: 11
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