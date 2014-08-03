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Стихи

Хоккушки для Фостора

От улыбки гейши
Стало светлей самураям,
Радуга в небе.

Тэнгу клювом стучал.
"Дятел"-- монах подумал.
" Сам ты дятел'-- подумал тэнгу.

Ночью в офуро залез,
Там кипяток оказался.
Банник- сан недоволен.

Девочка в кимоно красном
Пшенные моти несет.
Волки не дремлют.

У Федоры-сан
Покинула дом посуда.
Не во что рис положить...

Маленький мальчик из Токио
Нашел самурайский меч.
Нежданное харакири.

Видел старую гейшу,
В колесо она превратилась
От мотоцикла "Ямаха".

Киото. Девятый этаж.
В окно постучали.
Привет, Пикачу!


В карманах чеснок,
За ухом- цветы зверобоя.
Защита от НЕХов,

Скребет под циновкой кто- то,
Бонсай весь обгрызен,
Надо звать бонзу!

Кот в деревянных гэта,
Фамильный меч на боку,
Сьел Людоеда!

Рассказы на Фостор добавил,
Сразу поставили минус!
Выпью сакэ...
Сегодня, 11:07 by SniffПросмотров: 57Комментарии: 11
+6

Ключевые слова: Хокку фостор каппа мальчик авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 11:09
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 714
Комментариев: 8 260
joy smeh
Я даже не скажу, над каким "хокку" я хохотала больше)
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: Sniff
Сегодня, 11:13
0
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Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 239
Летяга, спасибо)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:19
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1518|-1)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 515
Сакэ — сила при любом огорчении joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Asheera
Сегодня, 11:19
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (263|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 856
Забавно)))) +++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#5 написал: Sniff
Сегодня, 11:34
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 239
Цитата: зелёное яблочко
Сакэ — сила при любом огорчении joy


Куда без сакэ самураям))
Зарегистрирован: 20.01.2019
#6 написал: Estellan
Сегодня, 11:36
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1395|0)
Публикаций: 154
Комментариев: 1 755
Цитата: Sniff
В карманах чеснок,
За ухом- цветы зверобоя.
Защита от НЕХов,


Это, пожалуй будет моей любимой цитатой.)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#7 написал: Sniff
Сегодня, 12:23
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 239
Цитата: Asheera
Забавно)))) +++++++


Спасибо)
Цитата: Estellan
Цитата: Sniff
В карманах чеснок,
За ухом- цветы зверобоя.
Защита от НЕХов,


Это, пожалуй будет моей любимой цитатой.)))


Спасибо, забирайте)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#8 написал: conjure one
Сегодня, 13:25
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6077|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 2 441
Киото. Девятый этаж.
В окно постучали.
Привет, Пикачу!


Повезло японцам. У нас всё больше в окна многоэтажек мертвяки стучаться) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#9 написал: Sniff
Сегодня, 13:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 239
Цитата: conjure one
Киото. Девятый этаж.
В окно постучали.
Привет, Пикачу!


Повезло японцам. У нас всё больше в окна многоэтажек мертвяки стучаться) +++


Восток-- дело тонкое, Сергей- сан).
Зарегистрирован: 20.01.2019
#10 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:22
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2548|-1)
Публикаций: 1 517
Комментариев: 9 462
smeh прикольные стишки.))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#11 написал: Sniff
Сегодня, 15:26
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 239
Ага, есть немного)
Зарегистрирован: 20.01.2019
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