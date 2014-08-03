Хоккушки для Фостора

Sniff Просмотров: 57 Комментарии: 11 +6 Сегодня, 11:07 by

От улыбки гейшиСтало светлей самураям,Радуга в небе.Тэнгу клювом стучал."Дятел"-- монах подумал." Сам ты дятел'-- подумал тэнгу.Ночью в офуро залез,Там кипяток оказался.Банник- сан недоволен.Девочка в кимоно красномПшенные моти несет.Волки не дремлют.У Федоры-санПокинула дом посуда.Не во что рис положить...Маленький мальчик из ТокиоНашел самурайский меч.Нежданное харакири.Видел старую гейшу,В колесо она превратиласьОт мотоцикла "Ямаха".Киото. Девятый этаж.В окно постучали.Привет, Пикачу!В карманах чеснок,За ухом- цветы зверобоя.Защита от НЕХов,Скребет под циновкой кто- то,Бонсай весь обгрызен,Надо звать бонзу!Кот в деревянных гэта,Фамильный меч на боку,Сьел Людоеда!Рассказы на Фостор добавил,Сразу поставили минус!Выпью сакэ...

Ключевые слова: Хокку фостор каппа мальчик авторский стих

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