Черные псы

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:58

Hakim Al-Malik Просмотров: 52 Комментарии: 1 +4 Вчера, 08:58 by

Она просто хотела любвиС общим счастьем и общими снами.Но каждый из тех, кто ей становился своим,Был преследуем чёрными псами.Ты выходишь из дома, псы идут за тобой по пятам.На загривках их вздыблена шерсть антрацитовой масти.То завоют, длинные морды подняв к небесам,То виляют хвостами, то оскалят страшные пасти.Тебе кажется, будто их порождает сам мрак.Это ложь, а откуда они - она и сама вряд ли знает.Но чем чувства сильнее, тем больше станет собак,И чем сильнее боишься, тем свирепее черная стая.Те, кто был ей любим, от страха теряли покойИ бросали её, видя в псах знак печали и смерти.А я поглажу собаку по угольной бархатной шерсти,Посмотрю ей в глаза и крикну всей стае: "За мной!"

Ключевые слова: Собаки псы стая авторский стих

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