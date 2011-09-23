Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Черные псы

Она просто хотела любви
С общим счастьем и общими снами.
Но каждый из тех, кто ей становился своим,
Был преследуем чёрными псами.

Ты выходишь из дома, псы идут за тобой по пятам.
На загривках их вздыблена шерсть антрацитовой масти.
То завоют, длинные морды подняв к небесам,
То виляют хвостами, то оскалят страшные пасти.

Тебе кажется, будто их порождает сам мрак.
Это ложь, а откуда они - она и сама вряд ли знает.
Но чем чувства сильнее, тем больше станет собак,
И чем сильнее боишься, тем свирепее черная стая.

Те, кто был ей любим, от страха теряли покой
И бросали её, видя в псах знак печали и смерти.
А я поглажу собаку по угольной бархатной шерсти,
Посмотрю ей в глаза и крикну всей стае: "За мной!"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:58
Вчера, 08:58 by Hakim Al-MalikПросмотров: 52Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Собаки псы стая авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 19:13
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2915|-2)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 922
Римт пляшет, рифма не понять где уснула ..в первых двух катренах 2:4, зато в третьем 1:2, а четвёртом катрене её вообще нет...
Если пляшущей рифмой решили написать не проще ли было сделать первый - 1:2, второй 1:3, третий -2:4 , четвёртый без рифмы, так хоть какая то бы схема была.Во всяком случае могли сказать задумка по рифме была на убыль посему и закончен стих именно так без рифмы.
По сути минус, но я оставлю просто без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.