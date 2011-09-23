Черные псы

Черные псыОна просто хотела любви
С общим счастьем и общими снами.
Но каждый из тех, кто ей становился своим,
Был преследуем чёрными псами.
Ты выходишь из дома, псы идут за тобой по пятам.
На загривках их вздыблена шерсть антрацитовой масти.
То завоют, длинные морды подняв к небесам,
То виляют хвостами, то оскалят страшные пасти.
Тебе кажется, будто их порождает сам мрак.
Это ложь, а откуда они - она и сама вряд ли знает.
Но чем чувства сильнее, тем больше станет собак,
И чем сильнее боишься, тем свирепее черная стая.
Те, кто был ей любим, от страха теряли покой
И бросали её, видя в псах знак печали и смерти.
А я поглажу собаку по угольной бархатной шерсти,
Посмотрю ей в глаза и крикну всей стае: "За мной!"
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 08:58
Вчера, 08:58 by Hakim Al-MalikПросмотров: 52Комментарии: 1
Ключевые слова: Собаки псы стая авторский стих