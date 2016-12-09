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Стихи

"Что такое жизнь?"

Что жизнь такое? Мне скажите… Проклятье будней, суета?
Нас гложут мысли лишь о быте, в уставшем сердце пустота,
Мы, люди, словно замираем и в самом деле не живём!
А лишь тихонько умираем, стареет тело день за днём…
А есть хорошее в той жизни, что проживаем мы зазря?
Конечно, это мама с папой, родные, лучшие друзья.
Когда стоим мы у могилы и знаем… близких не вернуть,
Как дальше жить? Где взять нам силы, чтоб продолжать без них свой путь?
Нет ничего страшнее в жизни, чем смерть любимых, дорогих,
В душе всегда мы будем помнить всё светлое, что было в них!
А остальное лишь преграды, идите смело лишь вперед,
В самой глубокой быстрой речке можно найти хороший брод.
И как бы ни было вам туго, всё это можно изменить!
Найти хорошую работу и вновь кого-то полюбить,
А тех, кто бросил вас когда-то, забудьте – вам не по пути,
Так мало в жизни ситуаций, с которых выход не найти…

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 23:24
Сегодня, 23:22 by QustoПросмотров: 10Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Жизнь смерть преграды авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 23:45
+2
Онлайн
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Репутация: (1963|0)
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Комментариев: 3 615
Как правильно) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: kusi
Сегодня, 23:50
+1
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Группа: V.I.P.
Репутация: (2880|0)
Публикаций: 349
Комментариев: 6 881
Шикарный стих,как глоток воздуха в разделе.
Потрясающе правдивыми словами завершён стих
Так мало в жизни ситуаций, с которых выход не найти…

От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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