"Что такое жизнь?"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 23:24

Qusto Просмотров: 10 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 23:22 by

Что жизнь такое? Мне скажите… Проклятье будней, суета?Нас гложут мысли лишь о быте, в уставшем сердце пустота,Мы, люди, словно замираем и в самом деле не живём!А лишь тихонько умираем, стареет тело день за днём…А есть хорошее в той жизни, что проживаем мы зазря?Конечно, это мама с папой, родные, лучшие друзья.Когда стоим мы у могилы и знаем… близких не вернуть,Как дальше жить? Где взять нам силы, чтоб продолжать без них свой путь?Нет ничего страшнее в жизни, чем смерть любимых, дорогих,В душе всегда мы будем помнить всё светлое, что было в них!А остальное лишь преграды, идите смело лишь вперед,В самой глубокой быстрой речке можно найти хороший брод.И как бы ни было вам туго, всё это можно изменить!Найти хорошую работу и вновь кого-то полюбить,А тех, кто бросил вас когда-то, забудьте – вам не по пути,Так мало в жизни ситуаций, с которых выход не найти…

Ключевые слова: Жизнь смерть преграды авторский стих

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