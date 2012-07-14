Туман

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:56

Митяй Просмотров: 31 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 08:56 by

Окутала ночь город грузным туманом,Все улицы белой накрыв пеленой.Туман расплывался густым океаномПо нитям дорог и аллей. Предо мнойОдни очертания, зыбкие грани.Закрыло мне марево весь горизонт.Казалось, мир скоро исчезнет, растает,Нечеткий мираж, недосмотренный сон.И мы вместе с ним, в этом мороке мутном,Растаем, умрем, обратимся в ничто.Без боли, страданий, беззвучно, бесшумно,Кто знает, а вдруг уже время пришло?Всем нам раствориться, без слез и печалиВ уютной, слепой, всепрощающей мгле;В удушливой, мертвенной, гибельной мари;Бесстрастной, бездушной, бесчувственной тьме.На улицах пусто, они опустели.Лишь свет фонарей разрезал эту муть.Я шел в никуда, без раздумий, без цели.Возможно мне стоило лечь и уснуть,Уснуть на земле, на дороге, неважно:Весь мир был готов кануть в матовый мрак.Он ждал этот мир, с нескончаемой жаждой,И нам оставалось лишь сделать свой шаг.Уверен, что мы растворимся без боли,Без мук и трагедий, без горя, без слов.Но как же мне страшно, до рези, до коликПризнаться себе: «Я еще не готов».

Ключевые слова: Туман боль ночь авторский стих

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