ТуманОкутала ночь город грузным туманом,
Все улицы белой накрыв пеленой.
Туман расплывался густым океаном
По нитям дорог и аллей. Предо мной
Одни очертания, зыбкие грани.
Закрыло мне марево весь горизонт.
Казалось, мир скоро исчезнет, растает,
Нечеткий мираж, недосмотренный сон.
И мы вместе с ним, в этом мороке мутном,
Растаем, умрем, обратимся в ничто.
Без боли, страданий, беззвучно, бесшумно,
Кто знает, а вдруг уже время пришло?
Всем нам раствориться, без слез и печали
В уютной, слепой, всепрощающей мгле;
В удушливой, мертвенной, гибельной мари;
Бесстрастной, бездушной, бесчувственной тьме.
На улицах пусто, они опустели.
Лишь свет фонарей разрезал эту муть.
Я шел в никуда, без раздумий, без цели.
Возможно мне стоило лечь и уснуть,
Уснуть на земле, на дороге, неважно:
Весь мир был готов кануть в матовый мрак.
Он ждал этот мир, с нескончаемой жаждой,
И нам оставалось лишь сделать свой шаг.
Уверен, что мы растворимся без боли,
Без мук и трагедий, без горя, без слов.
Но как же мне страшно, до рези, до колик
Признаться себе: «Я еще не готов».
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:56 by МитяйПросмотров: 31Комментарии: 5
Ключевые слова: Туман боль ночь авторский стих