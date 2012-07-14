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Стихи

Туман

Окутала ночь город грузным туманом,
Все улицы белой накрыв пеленой.
Туман расплывался густым океаном
По нитям дорог и аллей. Предо мной

Одни очертания, зыбкие грани.
Закрыло мне марево весь горизонт.
Казалось, мир скоро исчезнет, растает,
Нечеткий мираж, недосмотренный сон.

И мы вместе с ним, в этом мороке мутном,
Растаем, умрем, обратимся в ничто.
Без боли, страданий, беззвучно, бесшумно,
Кто знает, а вдруг уже время пришло?

Всем нам раствориться, без слез и печали
В уютной, слепой, всепрощающей мгле;
В удушливой, мертвенной, гибельной мари;
Бесстрастной, бездушной, бесчувственной тьме.

На улицах пусто, они опустели.
Лишь свет фонарей разрезал эту муть.
Я шел в никуда, без раздумий, без цели.
Возможно мне стоило лечь и уснуть,

Уснуть на земле, на дороге, неважно:
Весь мир был готов кануть в матовый мрак.
Он ждал этот мир, с нескончаемой жаждой,
И нам оставалось лишь сделать свой шаг.

Уверен, что мы растворимся без боли,
Без мук и трагедий, без горя, без слов.
Но как же мне страшно, до рези, до колик
Признаться себе: «Я еще не готов».

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:56 by МитяйПросмотров: 31Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Туман боль ночь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:58
+1
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 309
Комментариев: 2 398
Уверен, что мы растворимся без боли,
Без мук и трагедий


Странно, конечно, этого не видеть в твоих стихах! smile

Стихотворение красивое, мне понравилось, умеешь же писать без кишок и кучи крови, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:08
0
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Комментариев: 8 661
Хороший стих, понравился. Лови жирный плюс. +++ good
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:24
0
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Репутация: (1394|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 866
Завораживающе красивый стих.
Но в твоём возрасте мне такое и в голову не приходило))) Это теперь всё тлен и суета сует.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Летяга
Сегодня, 09:27
0
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Комментариев: 7 741
Неожиданно для меня от Автора.
Очень понравилось.
+++++
У нас туман...
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#5 написал: Митяй
Сегодня, 12:14
0
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Публикаций: 97
Комментариев: 509
Цитата: Qusto

Странно, конечно, этого не видеть в твоих стихах! smile

Иногда, знаешь, хочется передохнуть от мук и страданий. Но не переживай, если надо будет, вернемся к старым-добрым стихам, которые на сайт не пропустят.
Зарегистрирован: 19.06.2011
     
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