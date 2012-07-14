Уходящему...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:28

Tigger power Просмотров: 44 Комментарии: 8 +4 Сегодня, 09:18 by

Хрусталь, спадая, тянет ветку,Мерцая в утренней тиши,И листьев шёпот ставит метку,А смерть холодный суд вершит.Летит душа прозрачной птицей,Природы вянут все огни,Успею ль вдоволь насладиться -Полны последних красок дни.Она замрет и вновь родитсяПод трели птахи в вышине,Покуда же - туман клубитсяИ взор печалит в тишине.В тягуче-жгучие морозыЯ буду ждать у камелька,И предаваться теплым грёзам -О поле ржи и васильках.

Ключевые слова: Смерть тишина хрусталь авторский стих

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