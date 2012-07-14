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Стихи

Уходящему...

Хрусталь, спадая, тянет ветку,
Мерцая в утренней тиши,
И листьев шёпот ставит метку,
А смерть холодный суд вершит.

Летит душа прозрачной птицей,
Природы вянут все огни,
Успею ль вдоволь насладиться -
Полны последних красок дни.

Она замрет и вновь родится
Под трели птахи в вышине,
Покуда же - туман клубится
И взор печалит в тишине.

В тягуче-жгучие морозы
Я буду ждать у камелька,
И предаваться теплым грёзам -
О поле ржи и васильках.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:18 by Tigger powerПросмотров: 44Комментарии: 8
+4

Ключевые слова: Смерть тишина хрусталь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 09:20
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Комментариев: 2 356
Ты молодец, хороший стих, от меня плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:26
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Комментариев: 3 695
Рождения нового поэта+++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 09:35
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Комментариев: 3 409
Qusto Спасибо, от тебя похвала многого стоит)
Цитата: зелёное яблочко
Рождения нового поэта+++

Я же говорю внезапно, не факт, что еще будут) спасибо
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:37
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здорово! Мне очень понравилось. Так грустно, и одновременно тепло от стихотворения.
Молодчинка! Лови плюсик!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 10:39
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Крокозябла Спасибки blush
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:17
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Комментариев: 384
Ну что сказать? стихотворение прекрасное.... как и ты сама .. молодец.. love
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 12:21
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Комментариев: 3 409
Red Scorpion Мерси, очень приятно) blush
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#8 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:28
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3594|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 384
Tigger power kisss love kisss
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
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