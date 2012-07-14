Уходящему...Хрусталь, спадая, тянет ветку,
Мерцая в утренней тиши,
И листьев шёпот ставит метку,
А смерть холодный суд вершит.
Летит душа прозрачной птицей,
Природы вянут все огни,
Успею ль вдоволь насладиться -
Полны последних красок дни.
Она замрет и вновь родится
Под трели птахи в вышине,
Покуда же - туман клубится
И взор печалит в тишине.
В тягуче-жгучие морозы
Я буду ждать у камелька,
И предаваться теплым грёзам -
О поле ржи и васильках.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:18 by Tigger powerПросмотров: 44Комментарии: 8
Ключевые слова: Смерть тишина хрусталь авторский стих