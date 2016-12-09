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Стихи

Проклятые

Вы прокляли нас, вы изгнали нас прочь,
Но нас приютила холодная ночь.
И продали душу мы огненной тьме,
Кошмарами стали во сне.

Во мраке таясь, где не видно ни зги,
Несметные нас окружали враги,
Мы стали их частью, вкусили их кровь,
Теперь к вам вернёмся мы вновь.

И тем же проклятьем, и той же ценой
Мы вас проклянем, увлечем за собой.
Вы станете тем, с чем боролись года,
Погибнет ваш Свет навсегда...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13 by Капитан-командорПросмотров: 33Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Проклятые тьма враги кровь ночь месть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:06
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Вот это мне очень понравилось) +
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#2 написал: Капитан-командор
Сегодня, 16:44
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Цитата: Tigger power
Вот это мне очень понравилось) +
Благодарствую)
Зарегистрирован: 14.07.2018
 
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