ПроклятыеВы прокляли нас, вы изгнали нас прочь,
Но нас приютила холодная ночь.
И продали душу мы огненной тьме,
Кошмарами стали во сне.
Во мраке таясь, где не видно ни зги,
Несметные нас окружали враги,
Мы стали их частью, вкусили их кровь,
Теперь к вам вернёмся мы вновь.
И тем же проклятьем, и той же ценой
Мы вас проклянем, увлечем за собой.
Вы станете тем, с чем боролись года,
Погибнет ваш Свет навсегда...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13 by Капитан-командорПросмотров: 33Комментарии: 2
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