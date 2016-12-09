Проклятые

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:13

Капитан-командор Просмотров: 33 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 15:13 by

Вы прокляли нас, вы изгнали нас прочь,Но нас приютила холодная ночь.И продали душу мы огненной тьме,Кошмарами стали во сне.Во мраке таясь, где не видно ни зги,Несметные нас окружали враги,Мы стали их частью, вкусили их кровь,Теперь к вам вернёмся мы вновь.И тем же проклятьем, и той же ценойМы вас проклянем, увлечем за собой.Вы станете тем, с чем боролись года,Погибнет ваш Свет навсегда...

Ключевые слова: Проклятые тьма враги кровь ночь месть авторский стих

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