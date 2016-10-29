КахурдукВо мраке ночи он идет, одет в огонь и кровь,
И звезды меркнут, а луна алеет в небе вновь.
Его шаги и тут и там, не слышен скрип дверей,
Раз ночь длинна, то каждый час мне кажется все злей.
Коль хочешь ты спастись — беги, пусть можешь лишь дышать.
Ведь кровь ему стучит в виски, твердя, как марш — Не спать!
И снег останется багрян, везде, где след его,
Не нужно света и тепла — там нет уж никого.
С рассветом тень его уйдёт, оставив дым в камнях,
И кровь окрасит поутру дороги в деревнях.
А я пойду своим путем - с ним счеты не сведешь,
Как остро меч свой не точи, — от смерти не уйдёшь...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:56
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:56 by Капитан-командорПросмотров: 22Комментарии: 1
Ключевые слова: Кахурдук ночь зима кровь луна авторский стих