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Стихи

Кахурдук

Во мраке ночи он идет, одет в огонь и кровь,
И звезды меркнут, а луна алеет в небе вновь.
Его шаги и тут и там, не слышен скрип дверей,
Раз ночь длинна, то каждый час мне кажется все злей.

Коль хочешь ты спастись — беги, пусть можешь лишь дышать.
Ведь кровь ему стучит в виски, твердя, как марш — Не спать!
И снег останется багрян, везде, где след его,
Не нужно света и тепла — там нет уж никого.

С рассветом тень его уйдёт, оставив дым в камнях,
И кровь окрасит поутру дороги в деревнях.
А я пойду своим путем - с ним счеты не сведешь,
Как остро меч свой не точи, — от смерти не уйдёшь...

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:56
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:56 by Капитан-командорПросмотров: 22Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Кахурдук ночь зима кровь луна авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Сегодня, 03:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (205|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 647
Я угадала таки)
Черный кристалл в стихах будет прекрасно смотреться, как думаешь?
Плюс)
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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