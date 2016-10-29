Кахурдук

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:56

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 22 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:56 by

Во мраке ночи он идет, одет в огонь и кровь,И звезды меркнут, а луна алеет в небе вновь.Его шаги и тут и там, не слышен скрип дверей,Раз ночь длинна, то каждый час мне кажется все злей.Коль хочешь ты спастись — беги, пусть можешь лишь дышать.Ведь кровь ему стучит в виски, твердя, как марш — Не спать!И снег останется багрян, везде, где след его,Не нужно света и тепла — там нет уж никого.С рассветом тень его уйдёт, оставив дым в камнях,И кровь окрасит поутру дороги в деревнях.А я пойду своим путем - с ним счеты не сведешь,Как остро меч свой не точи, — от смерти не уйдёшь...

Ключевые слова: Кахурдук ночь зима кровь луна авторский стих

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