Мир «его» глазами

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:08

Nek_2_T Просмотров: 29 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:08 by

Видеть дьявольские лица,Мрачный взор потухших глаз —Мне, живому, не годитсяНи сейчас, ни в этот раз.К сожалению, мой выбран путь,Теперь мне свет — сплошная боль,Осознал я бесовскую суть:Что для них полынь да соль?День не в силах дать покой.На то способна только тьма.Я, наверное, неживой,Раз мне приятна мгла одна.Эти дьявольские лицаУже не вызывают страх,Мне теперь всё чаще снится,Где находится мой прах.Люди-то меня всегда боятсяДа, крестясь, обходят стороной;Только мертвые не сторонятся —Понимают, что я свой.

Ключевые слова: Нечисть страх тьма авторский стих

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