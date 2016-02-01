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Стихи

Мир «его» глазами

Видеть дьявольские лица,
Мрачный взор потухших глаз —
Мне, живому, не годится
Ни сейчас, ни в этот раз.

К сожалению, мой выбран путь,
Теперь мне свет — сплошная боль,
Осознал я бесовскую суть:
Что для них полынь да соль?

День не в силах дать покой.
На то способна только тьма.
Я, наверное, неживой,
Раз мне приятна мгла одна.

Эти дьявольские лица
Уже не вызывают страх,
Мне теперь всё чаще снится,
Где находится мой прах.

Люди-то меня всегда боятся
Да, крестясь, обходят стороной;
Только мертвые не сторонятся —
Понимают, что я свой.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:08
Сегодня, 07:08 by Nek_2_TПросмотров: 29Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Нечисть страх тьма авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 08:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (147|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 656
Задумка была хорошая.
Но читать тяжело...
"... ни в склад, ни в лад...
поцелуй кошку в зад..."
++++++++++++++++++++ Это за задумку....
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#2 написал: kusi
Сегодня, 09:24
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (2762|0)
Публикаций: 347
Комментариев: 6 822
Цитата: Joss
Задумка была хорошая.
Но читать тяжело...
"... ни в склад, ни в лад...
поцелуй кошку в зад..."
++++++++++++++++++++ Это за задумку....

В десятку! Стих оставляю без оценки.Т.к плюс за задумку, а минус за стих.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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