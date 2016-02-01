Мир «его» глазами

Мир «его» глазамиВидеть дьявольские лица,
Мрачный взор потухших глаз —
Мне, живому, не годится
Ни сейчас, ни в этот раз.
К сожалению, мой выбран путь,
Теперь мне свет — сплошная боль,
Осознал я бесовскую суть:
Что для них полынь да соль?
День не в силах дать покой.
На то способна только тьма.
Я, наверное, неживой,
Раз мне приятна мгла одна.
Эти дьявольские лица
Уже не вызывают страх,
Мне теперь всё чаще снится,
Где находится мой прах.
Люди-то меня всегда боятся
Да, крестясь, обходят стороной;
Только мертвые не сторонятся —
Понимают, что я свой.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:08
Сегодня, 07:08 by Nek_2_TПросмотров: 29Комментарии: 2
Ключевые слова: Нечисть страх тьма авторский стих