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Стихи

О тех, кто рядом

Возможно, сразу я сойду с ума, увидев это,
И в жилах кровь застынет, точно твёрдый лёд,
Есть нечто, чего не видывал никто, я верю слепо,
Искать не нужно, нужно просто верить, оно ждёт.

Возможно, видит нечто вас, пока вы сладко спите,
А может, это постоянно с вами, но вы не знаете того,
Как тяжело бывает тем, кого не слышно и не видно,
Им очень хочется явиться и оказать смертельный шок.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:31 by vityammyПросмотров: 86Комментарии: 12
+9

Ключевые слова: Тайна нечто шок авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:37
+1
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Комментариев: 2 267
Ну, такое...

и оказать смертельный шок.


Вообще не в тему. Понятно, что имел ввиду автор, но так коряво написал.

Поставил плюс за старания, +
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:51
+1
Онлайн
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 266
Смысл ясен, но действительно коряво. Оказыть можно помощь, к примеру, а не шок blush
+++ за первый блин.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: vityammy
Сегодня, 09:09
0
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Публикаций: 32
Комментариев: 408
спасибо!
Про смертельный шок это я сам офигел щас))
Ночью писал. А так согласен, коряво, будем стараться
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#4 написал: kusi
Сегодня, 09:14
+3
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Группа: V.I.P.
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Комментариев: 6 820
vityammy, надеюсь не обидишься за маленькое дополнение)
Возможно, сразу я сойду с ума, увидев это,(ой, не так быстро, за окошком лето)
И в жилах кровь застынет, точно твёрдый лёд,(патологоанатом даст диагноз наперёд)
Есть нечто, чего не видывал никто, я верю слепо,(не стоит верить выглядит нелепо)
Искать не нужно, нужно просто верить, оно ждёт.( и ночкой тёмной в тишине придёт)

Возможно, видит нечто вас, пока вы сладко спите,(иль за компьютером , как мумии сидите)
А может, это постоянно с вами, но вы не знаете того,(а может в суматохе дней не замечаете его)
Как тяжело бывает тем, кого не слышно и не видно,( да не то слово! Это так обидно!)
Им очень хочется явиться и оказать смертельный шок.(чтоб получился заворот кишок )

Стих плюсанула в поддержку.Всё таки старался как никак)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:23
0
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Репутация: (192|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 470
Вполне подходит стих для тех, кто рядом, но кого не видим. Не плохо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: vityammy
Сегодня, 09:25
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 408
Цитата: kusi
vityammy, надеюсь не обидишься за маленькое дополнение)
Возможно, сразу я сойду с ума, увидев это,(ой, не так быстро, за окошком лето)
И в жилах кровь застынет, точно твёрдый лёд,(патологоанатом даст диагноз наперёд)
Есть нечто, чего не видывал никто, я верю слепо,(не стоит верить выглядит нелепо)
Искать не нужно, нужно просто верить, оно ждёт.( и ночкой тёмной в тишине придёт)

Возможно, видит нечто вас, пока вы сладко спите,(иль за компьютером , как мумии сидите)
А может, это постоянно с вами, но вы не знаете того,(а может в суматохе дней не замечаете его)
Как тяжело бывает тем, кого не слышно и не видно,( да не то слово! Это так обидно!)
Им очень хочется явиться и оказать смертельный шок.(чтоб получился заворот кишок )

Стих плюсанула в поддержку.Всё таки старался как никак)


конечно, без обид) забавно получилось
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 09:30
+1
Группа: Комментаторы
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Комментариев: 1 182
Цитата: kusi
vityammy, надеюсь не обидишься за маленькое дополнение)
Возможно, сразу я сойду с ума, увидев это,(ой, не так быстро, за окошком лето)
И в жилах кровь застынет, точно твёрдый лёд,(патологоанатом даст диагноз наперёд)
Есть нечто, чего не видывал никто, я верю слепо,(не стоит верить выглядит нелепо)
Искать не нужно, нужно просто верить, оно ждёт.( и ночкой тёмной в тишине придёт)

Возможно, видит нечто вас, пока вы сладко спите,(иль за компьютером , как мумии сидите)
А может, это постоянно с вами, но вы не знаете того,(а может в суматохе дней не замечаете его)
Как тяжело бывает тем, кого не слышно и не видно,( да не то слово! Это так обидно!)
Им очень хочется явиться и оказать смертельный шок.(чтоб получился заворот кишок )

Стих плюсанула в поддержку.Всё таки старался как никак)

Это прям очень)))Спасибо)
Зарегистрирован: 2.11.2017
    
#8 написал: kusi
Сегодня, 09:32
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Публикаций: 347
Комментариев: 6 820
vityammy, старайся выдерживать рифму в стихе. Смотри , у тебя в первом катрене рифмовка получилась " лёд - ждёт" т.е 2:4, а во втором ....как ни крути рифмы не найти.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#9 написал: vityammy
Сегодня, 09:40
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Комментариев: 408
kusi, спасибо за поддержку и помощь! Согласен с тобой. Если буду писать следующий, буду больше стараться
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#10 написал: Estellan
Сегодня, 11:23
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Первый гость - та тень в углу.
Что он хочет? Не пойму.
Ну он хоть стоит, и тихо,
Просто пялится во тьму.

Из под столика рука
Тащит вновь два пятака.
Пусть берет их, мне не жалко
Лишь молчала бы пока.

Плюс за старания)
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 11:57
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Комментариев: 2 996
kusi здорово получилось))) автору за старания плюс, основная мысль понятна)
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#12 написал: vityammy
Сегодня, 12:07
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Комментариев: 408
Цитата: Tigger power
kusi здорово получилось))) автору за старания плюс, основная мысль понятна)


спасибо!
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
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