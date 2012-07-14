О тех, кто рядом

О тех, кто рядомВозможно, сразу я сойду с ума, увидев это,
И в жилах кровь застынет, точно твёрдый лёд,
Есть нечто, чего не видывал никто, я верю слепо,
Искать не нужно, нужно просто верить, оно ждёт.
Возможно, видит нечто вас, пока вы сладко спите,
А может, это постоянно с вами, но вы не знаете того,
Как тяжело бывает тем, кого не слышно и не видно,
Им очень хочется явиться и оказать смертельный шок.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:31 by vityammyПросмотров: 86Комментарии: 12
Ключевые слова: Тайна нечто шок авторский стих