О тех, кто рядом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

vityammy Просмотров: 86 Комментарии: 12 +9 Сегодня, 08:31 by

Возможно, сразу я сойду с ума, увидев это,И в жилах кровь застынет, точно твёрдый лёд,Есть нечто, чего не видывал никто, я верю слепо,Искать не нужно, нужно просто верить, оно ждёт.Возможно, видит нечто вас, пока вы сладко спите,А может, это постоянно с вами, но вы не знаете того,Как тяжело бывает тем, кого не слышно и не видно,Им очень хочется явиться и оказать смертельный шок.

Ключевые слова: Тайна нечто шок авторский стих

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