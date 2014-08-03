Новая жизнь

Новая жизньЗамерло сердце. Душа испугалась,
Она в новом мире, он страшный, чужой!
Она в нём на долю мгновенья осталась -
И с трепетным чувством вернулась домой...
Родное здесь всё, но пропитано горем,
И все, кто любили, в горючих слезах...
Но есть здесь и те, кто безудержно спорят -
Всё делят наследство. И грязь на устах...
Так хочется крикнуть. И всех успокоить.
- Я здесь, рядом с вами! Услышьте мой зов!
Обнять так, как раньше... И даже поспорить...
Явиться лишь можно - отрывками снов.
А этот момент, когда в землю крест ставят!
Кого успокоить? К кому подбежать?
Так много здесь слёз, но судьбы не исправить,
Одно остаётся, с родными страдать...
Но бремя земное уже завершилось,
И Ангелы вскоре придут проводить...
На Суд. Где Господь воздарует ей милость,
Раскаяться нужно, лишь сердцем молить...
Останутся память, любовь и смиренье -
Пора к небесам в Мир иной вознестись,
Всегда будет с нами. Не будет забвенья.
Душа улетает лишь в Новую Жизнь...
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:13
Вчера, 16:13 by QustoПросмотров: 63Комментарии: 4
Ключевые слова: Душа жизнь смерть авторский стих