Новая жизнь

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:13

Qusto Просмотров: 63 Комментарии: 4 +7 Вчера, 16:13 by

Замерло сердце. Душа испугалась,Она в новом мире, он страшный, чужой!Она в нём на долю мгновенья осталась -И с трепетным чувством вернулась домой...Родное здесь всё, но пропитано горем,И все, кто любили, в горючих слезах...Но есть здесь и те, кто безудержно спорят -Всё делят наследство. И грязь на устах...Так хочется крикнуть. И всех успокоить.- Я здесь, рядом с вами! Услышьте мой зов!Обнять так, как раньше... И даже поспорить...Явиться лишь можно - отрывками снов.А этот момент, когда в землю крест ставят!Кого успокоить? К кому подбежать?Так много здесь слёз, но судьбы не исправить,Одно остаётся, с родными страдать...Но бремя земное уже завершилось,И Ангелы вскоре придут проводить...На Суд. Где Господь воздарует ей милость,Раскаяться нужно, лишь сердцем молить...Останутся память, любовь и смиренье -Пора к небесам в Мир иной вознестись,Всегда будет с нами. Не будет забвенья.Душа улетает лишь в Новую Жизнь...

Ключевые слова: Душа жизнь смерть авторский стих

Другие, подобные истории: