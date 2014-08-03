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Стихи

Новая жизнь

Замерло сердце. Душа испугалась,
Она в новом мире, он страшный, чужой!
Она в нём на долю мгновенья осталась -
И с трепетным чувством вернулась домой...

Родное здесь всё, но пропитано горем,
И все, кто любили, в горючих слезах...
Но есть здесь и те, кто безудержно спорят -
Всё делят наследство. И грязь на устах...

Так хочется крикнуть. И всех успокоить.
- Я здесь, рядом с вами! Услышьте мой зов!
Обнять так, как раньше... И даже поспорить...
Явиться лишь можно - отрывками снов.

А этот момент, когда в землю крест ставят!
Кого успокоить? К кому подбежать?
Так много здесь слёз, но судьбы не исправить,
Одно остаётся, с родными страдать...

Но бремя земное уже завершилось,
И Ангелы вскоре придут проводить...
На Суд. Где Господь воздарует ей милость,
Раскаяться нужно, лишь сердцем молить...

Останутся память, любовь и смиренье -
Пора к небесам в Мир иной вознестись,
Всегда будет с нами. Не будет забвенья.
Душа улетает лишь в Новую Жизнь...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:13
Вчера, 16:13 by QustoПросмотров: 63Комментарии: 4
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Ключевые слова: Душа жизнь смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 17:58
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Я первая! Плюс! Хороший стих во всех отношениях - и по форме, и по содержанию.
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#2 написал: Ksenya078
Вчера, 18:08
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Именно так, я считаю, происходит после жизни, как описано в стихотворении. И жаль, что "явиться лишь можно - отрывками снов". Полностью согласна со строками этого великолепного и горького стихотворения. Плюсище, спасибо+++++++++++++
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#3 написал: Калина74
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Пробрал до печёнок. Плюс поставила good
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