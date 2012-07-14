Кто ты?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

kusi Просмотров: 10 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:01 by

- Кто ты?- Я твой странный сон.- Где ты?- Я со всех сторон.Правду отличи от лжи,Тайну чью-то обнажи.Время замедляет ход,Кто-то чувствует восход.- Знаю, ты мой вечный страх,Горечь на моих устах.Слышу свой протяжный стон,Словно он хрустальный звон.- Где я?- Ты идёшь ко мне.- Кто я?- Просто свет во тьме...

Ключевые слова: Страх стон сон авторский стих

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