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Стихи

Кто ты?

Кто ты?
- Кто ты?
- Я твой странный сон.
- Где ты?
- Я со всех сторон.

Правду отличи от лжи,
Тайну чью-то обнажи.

Время замедляет ход,
Кто-то чувствует восход.

- Знаю, ты мой вечный страх,
Горечь на моих устах.

Слышу свой протяжный стон,
Словно он хрустальный звон.

- Где я?
- Ты идёшь ко мне.
- Кто я?
- Просто свет во тьме...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:01 by kusiПросмотров: 10Комментарии: 1
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Ключевые слова: Страх стон сон авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:03
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Хорошая совместная работа, молодцы! +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
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