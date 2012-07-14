Кто ты?
- Кто ты?
- Я твой странный сон.
- Где ты?
- Я со всех сторон.
Правду отличи от лжи,
Тайну чью-то обнажи.
Время замедляет ход,
Кто-то чувствует восход.
- Знаю, ты мой вечный страх,
Горечь на моих устах.
Слышу свой протяжный стон,
Словно он хрустальный звон.
- Где я?
- Ты идёшь ко мне.
- Кто я?
- Просто свет во тьме...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:01 by kusiПросмотров: 10Комментарии: 1
Ключевые слова: Страх стон сон авторский стих